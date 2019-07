【まとめ】『LUCIFER／ルシファー』のファイナルシーズンを待つ間に観たい、おススメドラマ7選

今年5月初め、Netflixにて『LUCIFER/ルシファー』シーズン4の配信がスタートした。本作は元々米FOXにて放送されていたが、シーズン3をもって打ち切りが決定。その後、ファンによる救済キャンペーンが功を奏し、Netflixにて続編の製作が実現した。そして先月、ファイナルとなるシーズン5への更新も決定。見納めとなる『LUCIFER』シーズン5を待つ間にファンに観て欲しいオススメドラマを英Metroが紹介している。

『ARROW/アロー』

『LUCIFER』と同じくDCコミックスをベースにしたスーパーヒーローシリーズ。弓矢を武器に、緑のスーツに身を包んで戦うグリーン・アローが主人公だ。



億万長者の息子でプレイボーイとして名を馳せていたオリバー・クイーン(スティーヴン・アメル)は、父と共に船で旅に出るが、遭難事故に巻き込まれてしまう。父から死の間際に街の悪人の名前が書かれた手帳を託されたオリバーは、流れ着いた太平洋の孤島で地獄のような5年間を過ごした後に故郷へ帰還。リストに書かれた悪人たちを制裁するべく、弓矢を武器に緑のフードを被って夜の街へと繰り出していく。

Netflixにてシーズン6まで配信中。

『プリーチャー』

同じくDCコミックスが原作で、ダークなテイストのスーパーナチュラルドラマ。

舞台は、テキサス州の田舎町。ある日、宇宙から"何か"が飛来し、世界中の宗教関係者に憑依する。小さな教会の牧師"プリーチャー"であるジェシー・カスター(ドミニク・クーパー)も、"何か"に憑依されてしまう。そして、得体の知れない謎の力を突然手に入れた彼は、謎の二人組の男たちに追われることに...。

8月からシリーズファイナルとなるシーズン4の放送が本国アメリカでスタート。日本ではAmazon Prime Videoにてシーズン3まで配信中。

『グッド・オーメンズ』

『LUCIFER』のキャラクター創造を務めたニール・ゲイマンがSF/ファンタジー作家のテリー・プラチェットと共に1990年に完成させた同名小説が原作。マイケル・シーン(『マスターズ・オブ・セックス』)、デヴィッド・テナント(『ブロードチャーチ 〜殺意の町〜』)、ジョン・ハム(『MAD MEN マッドメン』)ら人気俳優たちが共演する。

地球に何千年と暮らしているあわてんぼうの悪魔クロウリー(デヴィッド)が、黙示録に記載されているハルマゲドンを実現するため、この世を滅ぼすと言われる赤ん坊と、外交官一家に生まれた赤ちゃんをすり替える。だが、月日が経ってみるといつの間にかその赤ん坊が消えてしまっていることに気がつく。そして、お人好しの天使アジラフェル(マイケル)とともに、子ども探しのミッションが始まる――。

Amazon Prime Videoにてシーズン1が配信中。

『アメリカン・ゴッズ』

こちらもゲイマンの小説が原作。北欧神話やインド神話などに登場する古き神々と、現代文明から生まれた新しい神々との戦いをめぐるストーリー。2020年に本国アメリカでシーズン3が放送される予定。新シーズンから『ウォーキング・デッド』『デクスター 〜警察官は殺人鬼』といった人気シリーズを手がけてきたチャールズ・H・イグリーがショーランナーを務める。

富や技術、メディア、セレブやドラッグに現代人は傾倒し、古き神々は信仰者を失いつつあった。そんな折、前科持ちの主人公シャドウ・ムーン(リッキー・ウィトル『The 100/ハンドレッド』)は、ウェンズデイ(イアン・マクシェーン『デッドウッド 〜銃とSEXとワイルドタウン』)という詐欺師のボディガード兼旅仲間として、数奇な運命を歩むことになる。

Amazon Prime Videoにてシーズン1と2を配信中。

『メンタリスト』

地獄の王ルシファーは人間の心の最も深くにあるダークな秘密を告白させる力を持っているが、メンタリストのパトリック・ジェーン(サイモン・ベイカー)の能力も彼と同等のものだろう。

人の心を巧みに操ることができるパトリックは、卓越した観察眼と推理力を生かし、犯罪コンサルタントとしてCBI(カリフォルニア州捜査局)の捜査に加わる。犯罪者の心を見抜いて、型破りな方法で数々の凶悪事件の真相を暴いていく。

Amazon Prime Video、Hulu、Netflixで全7シーズンを配信中。

『ライブラリアンズ』

邪悪な力や魔法から世界を守るために選ばれた、歴史、数学、武道の天才がチームとなり、冒険を繰り広げるアドベンチャー大作。もともと、2004年、2006年、2008年にTV映画として3作放送され、ドラマ版は2014年からスタートした。

不思議な力や魔法を邪悪な力から守る唯一の存在"ライブラリアン"のフリン(ノア・ワイリー(『ER 緊急救命室』)のもとに、対テロ組織の大佐イヴ(レベッカ・ローミン『アグリー・ベティ』)、歴史の天才ジェイク(クリスチャン・ケイン『レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀』)、数学の天才カサンドラ(リンディ・ブース『レリック・ハンター』)、盗みの天才エゼキエル(ジョン・キム)が集まり、最強チーム"ライブラリアンズ"が誕生する。歴史、ファンタジー、アクションが楽しめて、チームワークの大事さも味わうことができる。

Amazon Prime Videoにて全4シーズンが配信中。

『BONES -骨は語る-』

女性の法人類学者と男性のFBI捜査官がタッグを組む新感覚クライムサスペンス。12シーズンも続いた大ヒットシリーズで、日本でも人気が高い作品。

女性法人類学者のテンペランス・ブレナン(エミリー・デシャネル)が、FBI捜査官のシーリー・ブース(デヴィッド・ボレアナズ)と共に、各地で巻き起こる凶悪犯罪の事件現場で発見された白骨死体や遺体の骨から難事件解決の糸口を見つけ出していく。

Huluにて全12シーズンが配信中。

