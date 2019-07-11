渋谷の女子高生200人が答える、ジャニーズで一番好きなグループは？
多くの人気アイドルグループを輩出させたジャニー喜多川さん死去の発表を受け、高校生向け広告・マーケティングを行うアイ・エヌ・ジーが、渋谷を訪れた女子高校生200人に「ジャニーさん死去に関するアンケート調査」を実施。ジャニー喜多川さんが手掛けたジャニーズの中で、一番好きなグループ、個人名、楽曲のアンケート結果からランキングを発表した。
・キンプリ永瀬＆神宮寺、私生活でも仲良し「読み合わせがいつのまにかゲーム対決に」
調査対象は女子高校生（15〜18歳）で、調査が行われたのは7月10日の10時〜18時。調査方法は渋谷でのアンケート調査で、有効回答人数は200人。調査結果は以下の通りとなっている（※アイ・エヌ・ジー調べ https://www.i-n-g.co.jp/）。
【1】ジャニーさんが手掛けたグループで一番好きなグループは？
■1位：嵐……26.0%
■2位：King & Prince……217.0％
■3位：Sexy Zone……213.0％
■4位：Hey! Say! JUMP……211.0％
■5位：関ジャニ∞……29.0％
■6位：Kis-My-Ft2……26.0％
■7位：ジャニーズWEST……25.0％
■8位：SixTONES……23.0％
■8位：美 少年……23.0％
■10位：NEWS……22.0％
【2】ジャニーさんが育てたジャニーズで一番好きな人は？
■1位：永瀬廉／King & Prince……12.0％
■2位：山下智久……8.0％
■3位：平野紫耀／King & Prince……7.0％
■4位：櫻井翔／嵐……6.0％
■5位：二宮和也／嵐……5.0％
■5位：山田涼介／Hey! Say! JUMP……5.0％
■7位：中島健人／Sexy Zone……4.0％
■7位：大野智／嵐……4.0％
■9位：大倉忠義／関ジャニ∞……3.0％
■9位：村上信五／関ジャニ∞……3.0％
【3】ジャニーズの曲の中で一番好きな曲は？
■1位：シンデレラガール／King & Prince……8.0％
■2位：Happiness／嵐……4.0％
■2位：A・RA・SHI／嵐……4.0％
■4位：Naughty Girl／King & Prince……3.0％
■5位：名脇役／Sexy Zone……2.0％
■5位：世界に一つだけの花／SMAP……2.0％
■5位：マホロバ／King & Prince……2.0％
■5位：サクラ咲ケ／嵐……2.0％
■5位：Troublemaker／嵐……2.0％
■5位：Sexy Summerに雪が降る／Sexy Zone……2.0％
■5位：One Love／嵐……2.0％
■5位：GUTS!／嵐……2.0％
・キンプリ永瀬＆神宮寺、私生活でも仲良し「読み合わせがいつのまにかゲーム対決に」
調査対象は女子高校生（15〜18歳）で、調査が行われたのは7月10日の10時〜18時。調査方法は渋谷でのアンケート調査で、有効回答人数は200人。調査結果は以下の通りとなっている（※アイ・エヌ・ジー調べ https://www.i-n-g.co.jp/）。
【1】ジャニーさんが手掛けたグループで一番好きなグループは？
■1位：嵐……26.0%
■2位：King & Prince……217.0％
■3位：Sexy Zone……213.0％
■4位：Hey! Say! JUMP……211.0％
■5位：関ジャニ∞……29.0％
■6位：Kis-My-Ft2……26.0％
■7位：ジャニーズWEST……25.0％
■8位：SixTONES……23.0％
■8位：美 少年……23.0％
■10位：NEWS……22.0％
【2】ジャニーさんが育てたジャニーズで一番好きな人は？
■1位：永瀬廉／King & Prince……12.0％
■2位：山下智久……8.0％
■3位：平野紫耀／King & Prince……7.0％
■4位：櫻井翔／嵐……6.0％
■5位：二宮和也／嵐……5.0％
■5位：山田涼介／Hey! Say! JUMP……5.0％
■7位：中島健人／Sexy Zone……4.0％
■7位：大野智／嵐……4.0％
■9位：大倉忠義／関ジャニ∞……3.0％
■9位：村上信五／関ジャニ∞……3.0％
【3】ジャニーズの曲の中で一番好きな曲は？
■1位：シンデレラガール／King & Prince……8.0％
■2位：Happiness／嵐……4.0％
■2位：A・RA・SHI／嵐……4.0％
■4位：Naughty Girl／King & Prince……3.0％
■5位：名脇役／Sexy Zone……2.0％
■5位：世界に一つだけの花／SMAP……2.0％
■5位：マホロバ／King & Prince……2.0％
■5位：サクラ咲ケ／嵐……2.0％
■5位：Troublemaker／嵐……2.0％
■5位：Sexy Summerに雪が降る／Sexy Zone……2.0％
■5位：One Love／嵐……2.0％
■5位：GUTS!／嵐……2.0％