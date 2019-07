ブロードウェイの人気ミュージカル「アニー」のクリエイターで作詞を担当したマーティン・チャーニンさんが、7月6日(現地時間)に死去した。84歳だった。マーティンさんの娘サーシャさんが The Hollywood Reporter に答えたところによると、マーティンさんは心臓発作を起こした3日後、ニューヨークのホワイト・プレーンズにある病院で亡くなったとのこと。

1934年にオペラ歌手の息子として生まれたマーティンさんは、クーパー・ユニオン大学で学んだ後、舞台俳優として活動を始め、オリジナル・プロダクションの「ウエスト・サイド・ストーリー」に参加。1,000回以上もの舞台を経験しながら、オフブロードウェイ作品の音楽や作詞も手掛け始める。

彼が最初に作詞したブロードウェイ・ミュージカル作品は、ジュディ・ホリデイ主演の「ホット・スポット(原題) / Hot Spot」。1970年代に入るとテレビ作品も手掛け始め、アン・バンクロフト主演の「Annie, the Women in the Life of a Man」や、ジャック・レモン、フレッド・アステアが出演した「'S Wonderful, 'S Marvelous, 'S Gershwin」でエミー賞を受賞。

その後、コネチカットのグッドスピード・オペラ・ハウスで「アニー」の作詞・舞台監督を担当。同舞台はブロードウェイで2,327公演行うことになる。その後も、マーティンさんは「アニー」の続編ミュージカル「アニー・ウォーバックス(原題) / Annie Warbucks」を含む多くの「アニー」に関連する作品に携わった。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)