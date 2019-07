本日都内にて開催された『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』公開記念、連続ドラマ一気見上映会のイベント内にて、劇場版の最新ポスターと予告編、追加キャストが解禁。併せて、劇場版のオフィシャルブック発売決定、「おっさんずフェス」開催も発表された。本作は、2018年4月期にテレビ朝日系で放送され、社会現象的大ヒットを巻き起こしたテレビドラマを映画化。テレビ版では、結婚願望はあるが女性からモテない33歳のサラリーマン・春田創一(田中)を主人公に、彼に恋する上司の黒澤武蔵(吉田)と後輩・牧凌太(林)の三角関係が描かれたが、劇場版では、春田と牧が結ばれた“その後”のストーリーが展開する。最新ポスタービジュアルは春田、黒澤、牧に加え、狸穴(沢村一樹)、ジャスティス(志尊淳)という映画版でさらにスケールアップした“五角関係”の5名と、連続ドラマからおなじみのメンバー、ちず(内田理央)、マロ(金子大地)、舞香(伊藤修子)、鉄平(児嶋一哉)、武川(眞島秀和)、蝶子(大塚寧々)が勢ぞろいした賑やかな1枚に。予告映像には春田を中心とした新たなラブ・バトルロワイアルを繰り広げる狸穴のキャラや、ジャスティスとの出会いのシーンを盛り込みつつ、本社VS営業所の対立構造までもが描かれる。さらに、黒澤が階段から転落し、春田のことだけ忘れる記憶喪失になるという衝撃展開も。ほかにも、結ばれたと思った春田と牧の「別れよう」というショッキングなセリフや、「最悪の事件」というテロップののち、春田が爆破事件に巻き込まれる模様も映し出され、物語の行方が気になる映像となっている。今回、劇場版最終追加キャストが解禁となり、お笑いコンビ・おかずクラブのゆいPが出演することが判明。ゆいPは天空不動産会長の御令嬢を演じる。なお、おかずクラブの2人は『おっさんずラブ』の大ファンで知られるが、相方のオカリナは「好きすぎるので出演できません!!」とオファーを断ったとのこと。そのほか、『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』のオフィシャルブックが公開初日の8月23日に発売されることが決定。ここでしか見られないビジュアルやインタビューが満載となっている。また、本作の前売券が7月12日より全国上映劇場にて販売開始。特典として、全国合計3万名限定でオリジナルポストカード3枚セット(選べる3種)が付いてくる(無くなり次第終了)。8月13日には「おっさんずフェス」と題し、TOHOシネマズ六本木ヒルズにて全国一度限りの試写会を開催。同日は試写会のほかにも、六本木ヒルズアリーナにて各種イベント開催を予定している。『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』は8月23日より全国公開。