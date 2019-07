◆キャストが勢揃い ポスタービジュアル解禁

◆黒澤部長が記憶喪失?衝撃の予告編

◆おかずクラブ・ゆいP出演決定

◆オフィシャルブック発売&前売特典内容も明らかに

◆「おっさんずフェス」開催決定

【モデルプレス=2019/07/09】俳優の田中圭が主演を務め、吉田鋼太郎、林遣都が出演する映画『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』(8月23日公開)のポスタービジュアル&予告編が解禁された。モテない独身ダメ男・春田創一(田中)と、誰もが憧れる理想の上司・黒澤武蔵(吉田)、イケメンでドSな後輩・牧凌太(林)の三角関係をピュアに描いたラブコメディ『おっさんずラブ』。劇場版には、田中、吉田、林の3人をはじめとした連続ドラマからのお馴染みのレギュラー陣に加え、沢村一樹が、天空不動産で新たに発足したプロジェクトチームのリーダーで春田たちの前に立ちふさがる強敵・狸穴迅(まみあなじん)を、志尊淳が、春田が所属する天空不動産第二営業所に配属されたキラキラネームの陽気な新入社員・山田正義(ジャスティス)を演じる。本ポスターは、春田、黒澤、牧、狸穴、ジャスティスという映画版でさらにスケールアップした五角関係の5人のほか、連続ドラマからおなじみのメンバーである ちず(内田理央)、マロ(金子大地)、舞香(伊藤修子)、鉄平(児嶋一哉)、武川(眞島秀和)、蝶子(大塚寧々)が勢ぞろいした賑やかな1枚となっている。そのほか、映画に登場する春田の出張先である香港と花火大会が背景を彩り、牧の得意料理である唐揚げや、黒澤部長の手作り弁当、さらには時限爆弾や消防車など“ラブコメディ” を超えた展開の読めない多彩なアイテムがちりばめられている。さらに「おっさんたちの愛の頂上決戦(ラブ・バトルロワイアル)、ついに完結。」と、映画版が連続ドラマからの“完結編”であることが明言されているところも大きな話題となるだろう。予告編では、春田を中心とした新たなラブ・バトルロワイアルを繰り広げる狸穴のキャラや、ジャスティスとの出会いのシーンを盛り込みつつ、本社VS営業所の対立構造までもが描かれる。そして、黒澤が階段から転落し、春田のことだけ忘れてしまう衝撃の記憶喪失になり、春田にまたビビビと来ちゃう!?という衝撃展開も。結ばれたと思った春田と牧はむつまじいシーンもあったかと思えば「別れよう」というショッキングなセリフまで描かれ、2人の恋の行方も一体どうなる!?の展開に。しまいには「最悪の事件」というテロップののち、春田が何やら爆破事件に巻き込まれたもよう、かけつける牧、叫ぶ黒澤、泣くジャスティス、怪しげな表情で電話をする狸穴、一体全体どうなってしまうのか。サウナで大揉めする5人など「おっさんずラブ」ならではのコメディテイストを残しつつ、映画ならではのとんでもないスケールを期待させられる予告編となっている。また、劇場版最終追加キャストも解禁。最後の1人は、お笑いコンビ・おかずクラブのゆいP。今回、ゆいPが演じるキャラクターは、天空不動産会長の御令嬢という役どころ。天空不動産メンバーとはどんな絡みを見せてくれるのか。おかずクラブの2人は「おっさんずラブ」の大ファンとしても有名。とりわけオカリナは、ある番組企画で連続ドラマのロケ地を巡る“聖地巡礼”をしていたほど。今回オファーをしたところ、オカリナからは「好きすぎるので出演できません!!」と熱烈すぎるファンだからこその回答が。よって相方のゆいP1人での出演となった。ゆいPの熱演にも注目だ。ゆいPは「もともとは相方が出るはずだったのですが、まさかの代打で参加させていただきました。おっさんずラブの民の方達やオカリナさんが命や家族と同じくらい大切にしている作品に出るプレッシャーで撮影日まで緊張していましたが、本番は監督や田中圭さん、スタッフさんのお陰で凄く楽しくやらせていただきました。もちろん、私もおっさんずラブファンなので、こんな温かい現場でこの作品は出来ていったんだなぁと感動で、撮影が終わった今もあれは夢だったんじゃないか?と思います。こんな素晴らしい作品に関われて幸せです。最後に、結局これが一番言いたかったのですが、私の演技はバファリンの半分の方の気持ちで見ていただければ幸いです。長々とすみません、それでは劇場版楽しみにしていてください」と呼びかけ。一方、オカリナは「映画化が発表されてからずっと楽しみに生きてきました。だから初めて聞いた時は凄く驚いたし、何度も見に行く予定なので、ゆいPが出ると気が散ったりするかもと少し不安になったこともありました。しかし、おっさんずラブのキャスト、スタッフさんがそんな作り方をするわけないと思うと徐々に楽しみになってきました。私にとって、相方が出演しているのは信頼している親戚が出てるような感覚で、自分が大好きなものに間接的に関われた気がして凄く嬉しかったです」とコメントを寄せた。そして『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』のオフィシャルブックが、映画公開初日の8月23日に全国の書店で発売決定。ここでしか見られないビジュアル、ここでしか読めないインタビューなどが満載で、映画が何倍も楽しめること間違いなしの内容となっている。さらに7月12日より、『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』の前売券が全国上映劇場(一部劇場を除く)にて販売開始に。本前売り券を劇場で購入すると、全国合計3万名様限定の特典として、オリジナルポストカード3枚セット(選べる3種)が付く。また『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』完成披露試写会の開催も決定。8月13日にTOHOシネマズ六本木ヒルズにて、全国一度限りの試写会を開催する。さらに同日は試写会の他にも、六本木ヒルズアリーナにて各種イベントを開催予定。8月13日は「おっさんずフェス」。詳細は後日発表される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】