『SATC』サラ・ジェシカ・パーカー、キャリーのファッションに関する謎に答える！

女性を中心に絶大な人気を博したドラマ『SEX AND THE CITY』(以下『SATC』)は、主要キャラクターが身に着けるファッションも大きな話題となっていたが、主人公キャリーを演じたサラ・ジェシカ・パーカーがキャリーのファッションに関する謎に答えている。英Digital Spyが報じている。

【関連記事】『SATC』のキャリーをファッションアイコンに仕立て上げたパトリシア・フィールドってだあれ?

シーズン3第13話「過去からのエスケープ」で、キャリーが左右で違う色のサンダルを履いているシーンが登場するのだが、『SATC』のコスチュームを紹介するInstagramページ「everyoutfitonsatc」が、その秘密に答えたサラのコメントを投稿している。

Every Outfit on Sex & the Cityさん(@everyoutfitonsatc)がシェアした投稿 - 2019年 6月月25日午後1時20分PDT



サラは、「これが、偉大で伝説的な衣装デザイナーのパトリシア・フィールドも認めるはずの公式な答えよ。確かクリスチャン ルブタンのストラップ・サンダルが2足あって、パットと私で片方ずつにしようと決めたの。多分、どちらの色もすごく綺麗でドレスに調和していたということもあるけど、単に片方ずつ違う色にするのを気に入ったからよ。この答えにご満足いただけるといいのだけど」と答えている。

『SATC』は、シーズン6をもってドラマシリーズが終了した後に映画版が2本公開され、その続編となる3作目の製作が噂されながらも実現には至っていない。

そんななか、今年3月にParamount TVが、『SATC』の原作者であるキャンディス・ブシュネルの近刊書「Is There Still Sex in the City?(原題)」のTV化権を獲得したことを発表。その著書は、ニューヨークを舞台に50代以上の女性の友情や恋愛、セックスを描くノンフィクションで、『SATC』とはキャラクターも異なる別物だという。『SATC』の直接的な続編ではないが、ブシュネルがパイロット版の脚本を手掛け、ライザ・チェイシン(『ジプシー』)、ロビン・マイジンガー(『クリスマス・クロニクル』)と共同で製作総指揮にも名を連ねる。

そしてサラといえば、ドラマと映画版でキャリーを演じたあとは、米HBOの離婚を描くコメディドラマ打ち切られることが最近発表された。

『SEX AND THE CITY』の見どころは海外ドラマNAVI作品データベースにて。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『SEX AND THE CITY』

(C)98/04 CBS Paramount International Television