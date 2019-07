ジョージ・A・ロメロ監督が手掛けたホラー映画の金字塔であり、長らく鑑賞が難しいと言われていた『ゾンビ』日本初公開版を復元した、『ゾンビ-日本初公開復元版-』の全国公開が決定した。

『ゾンビ-日本初公開復元版-』 (C)1978 THE MKR GROUP INC. All Rights Reserved.

『ゾンビ』は今年、1979年の日本初公開から40周年という節目の年となる。日本で初めて公開された『ゾンビ』本編は、本作のヨーロッパ配給権を得たダリオ・アルジェントが監修を務めたものを、当時の日本の配給会社が、“ゾンビ”発生の説明を加え、当時の基準で過激だった描写に独自の編集を施したバージョン。配信はおろかソフト化さえもされておらず、初公開時に劇場で『ゾンビ』のファーストインパクトを受けたファンの間ではまさに“幻のバージョン”と言われている。

40周年のメモリアルイヤーを祝うべく、その幻のバージョンを復元。クラウドファンディングを経て、全国の劇場公開が決定、ならびに東京・渋谷にて11月28日(木)に行われる特別上映イベントも開催が実現。ゾンビにゆかりの深いゲストによるトークショーを行い、公開を盛り上げる。劇場公開に関する詳細は追って発表される。

(C)1978 THE MKR GROUP INC. All Rights Reserved.

