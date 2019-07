【今週スタートの海外ドラマ】『NCIS：LA』新シーズンやアガサ・クリスティー原作『ABC殺人事件』などが日本初放送！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、後半戦に突入する『9-1-1:LA救命最前線』シーズン2や、待ちに待った『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』の新シーズン、またジョン・マルコヴィッチが演じるポアロなど日本初放送となる作品が目白押し。お見逃しなく!

7月8日(月)から7月14日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■7月9日(火)

・22:00〜『9-1-1:LA救命最前線』シーズン2後半(FOXチャンネル)

本国アメリカでの放送スケジュールの関係上、日本放送も中休みに入っていた本作。第11話からは、整形手術中に執刀医が気絶してしまったり、高速道路での事故により輸送中のサメが暴れ出すなど、思いもよらぬ事故・事件が立て続けに発生する。L.A.の街では、今日も緊急通報ダイヤルが鳴り響く―。

■7月10日(水)

・23:00〜『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン2(AXN)

『クリミナル・マインド』から誕生したスピンオフシリーズ。新シーズンでは、世界各地で起きる難事件に対してプロファイリングを駆使して解決する捜査官たちの勇姿に迫る一方、プライベートでの彼らの温かい人柄も魅力的に描かれる。またシーズン1に引き続き、本家からロッシ(ジョー・マンテーニャ)、ガルシア(カーステン・ヴァングスネス)、プレンティス(パジェット・ブリュースター)が国際捜査班に協力する。

■7月11日(木)

・22:00〜『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン10(FOXチャンネル)

NCISのロス支局を舞台に、潜入捜査のプロたちがハイテク技術を駆使しながら、国家の安全を脅かす悪に立ち向かう人気シリーズ。シーズン10では、『クリミナル・マインド』でBAUのセクション・チーフ、マテオ・クルーズを演じたイーサイ・モラレスが麻薬カルテルの一件を調査するため、ロス支局にやってくるルイス・オチョア役で出演。

■7月13日(土)

・13:30〜『リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ』(WOWOW)

1984年にダイアン・キートン主演で映画化もされた『ナイト・マネジャー』の原作者ジョン・ル・カレの同名小説をドラマ化。舞台は、1979年冷戦下の西ドイツ。イスラエル情報機関(モサド)のベテラン工作員は、テロ対策のチームを立ち上げ、小劇団の女優をモサドに雇う。パレスチナ人テロ組織壊滅のため、彼女はある役を"演じる"ことに。メガホンを執るのは、『オールド・ボーイ』や『お嬢さん』などで知られる韓国映画界の鬼才パク・チャヌク。

・17:00〜『ABC殺人事件』(BSプレミアム)

ミステリーの女王アガサ・クリスティーの同名小説をドラマ化。1933年のロンドン。名探偵ポワロのもとに事件を予告する挑戦状が届く。署名には「A.B.C.」。その後、手紙が示唆した通り、ABCのアルファベットと同じ名前の町で同じ名前の人物が殺されていくという連続殺人事件が起こる...。年老いた名探偵ポワロを演じるのは、『マルコヴィッチの穴』『仮面の男』のジョン・マルコヴィッチ。

■7月14日(日)

・16:00〜『ミステリー in パラダイス』シーズン8(AXNミステリー)

カリブ海に浮かぶ陽光眩しいセント・マリー島を舞台に、島で起こる様々な犯罪を英国から来た主人公がチームと共に解決していく姿を描く人気シリーズ。シーズン8の主人公は前シーズンに引き続き、親切で控えめな英国刑事ジャック(アーダル・オハンロン)。

