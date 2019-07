『SATC』サラ・ジェシカ・パーカー主演『Divorce／ディボース』シーズン3で終了

大ヒット恋愛コメディドラマ『SEX AND THE CITY』(以下『SATC』)の主役キャリー・ブラッドショー役で知られるサラ・ジェシカ・パーカーが主演する、米HBOの離婚コメディドラマ『Divorce/ディボース』がシーズン3で幕を閉じることが明らかとなった。米TV Lineなど複数のメディアが報じている。

本作は、サラ演じるフランシスが夫ロバートとの離婚を望み、結婚生活を終わらせようと四苦八苦する姿や、離婚後の複雑な心境、10代の子どもを育てる悩みや不倫といったテーマも絡めながらコメディタッチで描かれるシリーズ。

シーズン3は、米国で7月1日(月)に放送スタートしたばかりだが、今回の発表を受けて、放送局である米HBOのプログラム部副社長エイミー・グラヴィットが以下のようなコメントを出した。

「サラ・ジェシカ・パーカーは、共感とユーモアというものを伴った人間関係の複雑さを見事に表現することができる人です。『Divorce』ではまるで鍵穴から垣間見るように、サラは視聴者に別れに直面している現代社会におけるカップルたちの生活を見せました。このシーズン3が最終シーズンとなりますが、サラと彼女のプロダクション会社、プリティ・マッチーズ社と更なる冒険を楽しみにしております」

サラは『SATC』時代から含め、14年間もHBOとの関係があり、これまでにもさまざまなプロジェクトを共に立ち上げ、ファーストルック契約(企画を優先的に見られる契約)も結んでいる。彼女は『Divorce』で主演を務めるだけでなく製作総指揮としても参加している。また『SATC』の脚本を手掛けたリズ・タシーロが本作シーズン2のジェニー・ビックス(『SATC』)からシーズン3の製作総指揮を引き継いだ。

夫ロバートを、コメディ映画『サイドウェイ』や『スパイダーマン3』などで知られるトーマス・ヘイデン・チャーチが演じ、フランシスの娘リラ役をスターリング・ジェリンズ(『ダーク・プレイス』)が扮する。そのほか、シーズン3には『アグリー・ベティ』のベッキー・ニュートン、『NIKITA/ニキータ』のハリス・ユーリンらが出演キャストに名を連ねている。

Photo:

『Divorce/ディボース』

(C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.