ライアン・レイノルズ、ウィリアム・シャトナー、『ビバヒル』のあの人たちも！セレブたちがカナダの日を祝う

ハリウッドで活躍するセレブには数多くのカナダ人がいる。そんな彼らが、母国の建国記念日であるカナダデーを祝福する様子が伝えられた。加Globalnewsなどが報じている。

7月1日(月)、今年で建国152年を迎えたカナダの首都オタワには、1万人以上もの人が集まった。ジャスティン・トルドー首相は「カナダ国会議事堂にこうして今年も皆さんと集まれたことを大変嬉しく思っております」と述べ、集まった国民らと時間を共にすごした。

その中には映画『デッドプール』主演や『名探偵ピカチュウ』の声でも知られるカナダ出身のライアン・レイノルズの姿もあった。ライアンは、カナダ人宇宙飛行士でカナダ総督でもあるジュリー・ペイエットと握手をしている姿も報じられ、ペイエット自身もその写真を掲載しフランス語と英語で「今日私たちと共にこの日を祝福してくれている人がいます!」とTwitterで喜びを述べた。



そんなライアンは、「僕の152歳の恋人、カナダ、お誕生日おめでとう!」とツイートしている。

Happy Birthday to my 152 year old lover, Canada. July 1, 2019

また、モントリオール出身で『スター・トレック』や『ボストン・リーガル』で有名なウィリアム・シャトナーは、自身のTwitterで「ハッピー・カナダ・デイ!」とコメント、国歌であるオー・カナダの歌唱をセリフ調にパロディに以前制作したと思われる動画を掲載した。

Happy Canada Day to all celebrating! 2019年7月1日

そのほかにも、この夏のリブート版が話題になっている『ビバリーヒルズ高校白書』からブランドンを演じたジェイソン・プリーストリーが「みんな、ハッピー・カナダ・デイ! この日を僕の素晴らしい妻とカナダで迎えられてとても幸せだ」と掲載。

jason_priestley (@jason_priestley) on Jul 1, 2019 at 7:33pm PDT

同作のクレア役や犯罪ドラマ『MURDER IN THE FIRST/第1級殺人』で主演のヒルディ・モリガン役を演じるキャスリーン・ロバートソンも、「カナダ人のみんな、ハッピー・カナダ・デイ!」とツイート。



Happy Canada day to all Canadians and especially to July 1, 2019