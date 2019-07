インタビュー映像独占解禁！『ヴェノム』『ナイト・オブ・キリング』リズ・アーメッドが語る『ゴールデン・リバー』

豪華キャストが集結し、ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞(監督賞)及びフランスのアカデミー賞と言われるセザール賞で、4冠(監督賞・撮影賞・美術賞・音響賞)獲得した傑作サスペンス『ゴールデン・リバー』が、本日より全国公開。本作で理想主義の化学者"ウォーム"を演じる『ヴェノム』や『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』で知られるリズ・アーメッドの特別インタビュー映像が解禁となった。

本作は、カナダ作家パトリック・デウィットの小説「シスターズ・ブラザーズ」を基に映画化。マリオン・コティヤール主演でゴールデン・グローブ賞外国語映画賞にノミネートされた映画『君と歩く世界』のジャック・オーディアールが、監督・脚本を務める。

時は1851年、ゴールドラッシュ。普通を夢見る兄イーライ(ジョン・C・ライリー『シカゴ』)と、裏世界でのし上がりたい弟チャーリー(ホアキン・フェニックス『ジョーカー』)という最強と呼ばれる殺し屋がいた。兄弟は一帯を仕切る権力者からの依頼で、仕事仲間の偵察係モリス(ジェイク・ギレンホール『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』)と共に、黄金を見分ける化学式を発見した化学者ウォーム(リズ)を追いかける。だが、黄金に魅せられた4人は、立場を超えて手を結ぶことに。それぞれの思惑が交錯した時、思いがけないラストへと加速する―。

米HBOのミステリードラマ『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』で主演を務め、第69回エミー賞リミテッドシリーズ/テレビムービー部門で主演男優賞を受賞したリズ。本作にも出演しているジェイクと共演した『ナイトクローラー』や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』『ヴェノム』など話題作に出演し、今、注目の俳優だ。

そんなリズは今回解禁されたインタビュー映像で、「ウォームは黄金を探しているが、人の中の金も探す」と演じる化学者ウォームについて語り、最初は彼を殺すはずだったモリス(ジェイク)も"黄金を元手に理想郷を作ろう"と夢を持つウォームに心酔し、最終的には仲間に取り込んでしまうほどの魅力を持った人物を演じている。

本作の時代設定であるカリフォルニアのゴールドラッシュについて「今の時代との接点は?」という質問には、「テクノロジーとか今の時代と通じるところもある。ウォームはサンフランシスコのスタートアップの創始者のような人だ」と述べ、「労働への対等な賃金、結婚制度の見直し、ゲイでもストレートでもいい、より良い人生を作りたいと思ってる」など、社会活動家としても活躍するリズならではの独自の解釈を披露。

さらに、「人と繋がりながら目的を探すんだ。欲望が人を隔てることをどう分断を突破し、人と繋がれるか。それだけが人を幸せにするから」と本作を分析し語っている。



"黄金"をきっかけに、出会うはずのなかった男たちに生まれた友情。それをまた"黄金"が狂わせていく...。人間の底なしの欲をあぶり出す心理を描いた『ゴールデン・リバー』は、本日より公開。(海外ドラマNAVI)

