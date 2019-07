映画『HiGH&LOW』シリーズの最新作『HiGH&LOW THE WORST』に、GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマー・中務裕太と小森隼の出演が決定した。2人にとって本作が俳優デビュー作となる。『HiGH&LOW』シリーズは、EXILE TRIBEらの出演により、5つのチームが拮抗する“SWORD地区”の覇権をめぐる男たちの熱い闘いと友情ドラマを描き、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEと多様なメディアで展開する総合エンターテインメントプロジェクト。今作は高橋ヒロシの伝説の不良漫画『クローズ』『WORST』とコラボし、『HiGH&LOW』の鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』でおなじみの幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園が対決する。中務と小森が演じるのは、“希望ヶ丘団地”と名付けられていたマンモス団地で育ち、絶大なパワーを持つ兄弟、尾々地真也(中務)と尾々地正也(小森)の通称“オロチ兄弟”。劇中では激しいアクションシーンに挑戦するほか、鬼邪高校の絶対的番長・村山(山田裕貴)との共演シーンも多数あり、本作に新たな風を吹き込む。そのオロチ兄弟のテーマ曲が、GENERATIONSの新書き下ろし楽曲「SNAKE PIT」になることも決定している。またオロチ兄弟と同じ団地で過ごした幼なじみキャストとして、白洲迅(桐原誠司役)、富田望生(石井マドカ役)、矢野聖人(前川新太役)の出演も発表された。祖父の看病のため、団地から離れていた花岡楓士雄(川村壱馬/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)は、数年ぶりに街に帰ってくる。帰ってきた早々、全国から粗暴者が集まる鬼邪高校へ転入し、“テッペンをとる!”と決意表明。いつものノリと変わらず盛り上がっているオロチ兄弟ら幼なじみ達だが、そこにはいるはずの新太の姿がない…。「鬼邪高校VS鳳仙学園」の最強の学校同士の大激突の裏で、新太の行方を探しながら、絆を深めて成長していく幼なじみ達の友情物語が描かれる。GENERATIONSのボーカル・数原龍友が自身初のソロで歌い上げる劇中歌「Nostalgie」が友情物語を彩る。中務は「ずっとHIROさんに『HiGH&LOWに出たいです』と直談判していましたので、オファーを受けた時は夢が叶ったと、すごく喜んだのを覚えています。不安な気持ちよりワクワクの気持ちの方が大きかったです」と振り返る。初めての演技は「今までの自分だと感じれなかった感情や感覚がありとても楽しかったです。アクションは不良上がりの鳶職の役という事で、綺麗なアクションではなく出来るだけ泥臭くなるようにワザと荒くやってみたりしました」とコメント。小森は「(演技は)やはり経験がなかった為、自分が今やっている事が正しいのか間違っているのかの判断基準が無いので不安という気持ちも分からないくらいでした。ですが、監督の久保監督含め高橋ヒロシ先生や周りの皆さんのアドバイスを頂き、少しずつ自分自身を見つけにいった感じです」と撮影を振り返る。アクションについては「アクション練習はとても楽しかったです! 元々がオラオラしている性格では無いので、アクションシーンでは自分の感情にはない、怒りや勢いみたいなものを特に意識しました」と語っている。映画『HiGH&LOW THE WORST』は10月4日より全国公開。