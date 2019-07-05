GENERATIONSÃæÌ³ÍµÂÀ¡õ¾®¿¹È»¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¡ÖHiGH¡õLOW THE WORST¡×¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2019/07/05¡ÛGENERATIONS from EXILE TRIBE¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤È¾®¿¹È»¤¬¡¢ÃË¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤ÈÇ®¤Æ®¤¤¤òÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÉÁ¤¯¡ÖHiGH¡õLOW¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡¢±Ç²è¡ØHiGH¡õLOW THE WORST¡Ù¡Ê10·î4Æü¸ø³«¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀîÂ¼°íÇÏ¡¦ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¦¾®¿¹È»¡ÄÍÄÆëÀ÷¥¥ã¥¹¥È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª
Îß·×7500ËüÉôÆÍÇË¡¦ÉÔÎÉÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¡×¡ÖWORST¡×¡Ê¸¶ºî¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥·¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òHiGH¡õLOW¥·¥ê¡¼¥º¤ÎEXILE HIRO¡¢´ÆÆÄ¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ×ÊÝÌÐ¾¼»á¡õÂçÆâµ®¿Î»á¤¬Ì³¤á¡¢µÓËÜ¤ò¹â¶¶»á¤ÈHiGH¡õLOW¤ÎµÓËÜ¥Á¡¼¥à¤È¤¬¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¡£¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¤Î¸Í°¡Î±»Ô¤È¡ØHiGH¡õLOW¡Ù¤ÎSWORDÃÏ¶è¡¢Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤¬¸òº¹¤·¤¿À¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
º£ºî¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃæÌ³¤È¾®¿¹¤Ï¡¢¡È´õË¾¥öµÖÃÄÃÏ¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥â¥¹ÃÄÃÏ¤Ç°é¤Á¡¢ÀäÂç¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä·»Äï¡¢Èø¡¹ÃÏ¿¿Ìé¡ÊÃæÌ³¡Ë¡¢Èø¡¹ÃÏÀµÌé¡Ê¾®¿¹¡Ë¤ÎÄÌ¾Î¡È¥ª¥í¥Á·»Äï¡É¤ò±é¤¸¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ´¼Ù¹â¹»¤ÎÀäÂÐÅªÈÖÄ¹¡¦Â¼»³¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢º£ºî¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
GENERATIONS¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡¦º´ÌîÎè±÷¡¦´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦ÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬´û¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃæÌ³¡¦¾®¿¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥í¥Á·»Äï¤ÈÆ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄÆëÀ÷¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö²¬Éö»ÎÍº¡ÊÀîÂ¼°íÇÏ¡¿THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶Í¸¶À¿»ÊÌò¤ò¥É¥é¥Þ¡Ö¸þ¤«¤¤¤Î¥Ð¥º¤ë²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢7·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö·º»ö7¿Í¡×¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À·¯¤ò°¦¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌöÃæ¤ÎÇò½§¿×¡¢ÀÐ°æ¥Þ¥É¥«Ìò¤ò¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯AÁÈ¡Ýº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡Ý¡×¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÉÙÅÄË¾À¸¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤â¤Ê¤ëÁ°Àî¿·ÂÀÌò¤ò¡¢¥Û¥ê¥×¥í50¼þÇ¯»ö¶È¿ÈÆÇ´Ý¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÁÊü¼ÍÀþ²Ê¤Î¿ÇÃÇ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Á¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÌðÌîÀ»¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥í¥Á·»Äï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤Ï¡¢GENERATIONS¤Î¿·½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖSNAKE PIT¡×¤¬·èÄê¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶ÊÄ´¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç2¿Í¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÀª¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¡¢·àÃæ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Í§¾ðÊª¸ì¤òºÌ¤ë¿·½ñ¤²¼¤í¤··àÃæ²Î¡ÖNostalgie¡×¤Ï¡¢GENERATIONS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¿ô¸¶Î¶Í§¤¬¼«¿È½é¤Î¥½¥í¤Ç¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£Í¥¤·¤¯¿´¤Ë¶Á¤¯¶ÊÄ´¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¡¢²Ú¤ò¤â¤¿¤»¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HiGH&LOW¤ÏLDH¤Î°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈHiGH&LOW¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ
¤º¤Ã¤ÈHIRO¤µ¤ó¤Ë¡ÖHiGH&LOW¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÏÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦½é¤á¤Æ±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿´¶ÁÛ
±éµ»¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ä´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔÎÉ¾å¤¬¤ê¤ÎÆÐ¿¦¤ÎÌò¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢åºÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ÐÍè¤ë¤À¤±Å¥½¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥ï¥¶¤È¹Ó¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦»ö¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´¶³Ð¤ÇÎý½¬¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢½é¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¥À¥ó¥¹°ì¶Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬±éµ»¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èø¡¹ÃÏ¿¿Ìé¤ò±é¤¸Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎGENERATIONS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢É¬¤º³è¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤¿»ö¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤êÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯»ö¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇGENERATIONS¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤·¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏMC¤Î»Å»ö¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¤É¤ÎÍÍ¤Ê»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¯²¿¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»þ¤Îº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤¬Í¯¤¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤ªÏÃ¤òÄº¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦½é¤á¤Æ±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿´¶ÁÛ
Æ±¤¸»ö¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤é¤¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤ä¤Ï¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬Ìµ¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Îµ×ÊÝ´ÆÆÄ´Þ¤á¹â¶¶¥Ò¥í¥·ÀèÀ¸¤ä¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤ó¤»¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ªÏ¢Æü¤Î±éµ»Îý½¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥â¥É¥«¥·¥¤µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¡ª¤È¤«¡¢¤³¤¦Æ°¤¤¿¤¤¡ª¤È¤«Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤¬¥ª¥é¥ª¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤äÀª¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ìÀµÄ¾À¨¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤Ê¤É²¿ÅÙ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£²ó¤ÎÈø¡¹ÃÏÀµÌé¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óÀ§ÈóËÍ¤¬±é¤¸¤¿Èø¡¹ÃÏÀµÌé¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£HiGH&LOW THE WORST µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀîÂ¼°íÇÏ¡¦ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¦¾®¿¹È»¡ÄÍÄÆëÀ÷¥¥ã¥¹¥È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª
¢¡ÃæÌ³ÍµÂÀ¡õ¾®¿¹È»¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼
Îß·×7500ËüÉôÆÍÇË¡¦ÉÔÎÉÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¡×¡ÖWORST¡×¡Ê¸¶ºî¡¦¹â¶¶¥Ò¥í¥·¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëº£ºî¤Ï¡¢´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òHiGH¡õLOW¥·¥ê¡¼¥º¤ÎEXILE HIRO¡¢´ÆÆÄ¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ×ÊÝÌÐ¾¼»á¡õÂçÆâµ®¿Î»á¤¬Ì³¤á¡¢µÓËÜ¤ò¹â¶¶»á¤ÈHiGH¡õLOW¤ÎµÓËÜ¥Á¡¼¥à¤È¤¬¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¡£¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¤Î¸Í°¡Î±»Ô¤È¡ØHiGH¡õLOW¡Ù¤ÎSWORDÃÏ¶è¡¢Î¾¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤¬¸òº¹¤·¤¿À¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
º£ºî¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃæÌ³¤È¾®¿¹¤Ï¡¢¡È´õË¾¥öµÖÃÄÃÏ¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥â¥¹ÃÄÃÏ¤Ç°é¤Á¡¢ÀäÂç¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä·»Äï¡¢Èø¡¹ÃÏ¿¿Ìé¡ÊÃæÌ³¡Ë¡¢Èø¡¹ÃÏÀµÌé¡Ê¾®¿¹¡Ë¤ÎÄÌ¾Î¡È¥ª¥í¥Á·»Äï¡É¤ò±é¤¸¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ´¼Ù¹â¹»¤ÎÀäÂÐÅªÈÖÄ¹¡¦Â¼»³¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢º£ºî¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
GENERATIONS¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡¦º´ÌîÎè±÷¡¦´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦ÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬´û¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃæÌ³¡¦¾®¿¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢¡¤³¤Î¤Û¤«Çò½§¿×¡¦ÉÙÅÄË¾À¸¡¦ÌðÌîÀ»¿Í¤é¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥í¥Á·»Äï¤ÈÆ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄÆëÀ÷¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö²¬Éö»ÎÍº¡ÊÀîÂ¼°íÇÏ¡¿THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶Í¸¶À¿»ÊÌò¤ò¥É¥é¥Þ¡Ö¸þ¤«¤¤¤Î¥Ð¥º¤ë²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢7·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö·º»ö7¿Í¡×¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À·¯¤ò°¦¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌöÃæ¤ÎÇò½§¿×¡¢ÀÐ°æ¥Þ¥É¥«Ìò¤ò¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯AÁÈ¡Ýº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡Ý¡×¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÉÙÅÄË¾À¸¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤â¤Ê¤ëÁ°Àî¿·ÂÀÌò¤ò¡¢¥Û¥ê¥×¥í50¼þÇ¯»ö¶È¿ÈÆÇ´Ý¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÁÊü¼ÍÀþ²Ê¤Î¿ÇÃÇ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Á¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÌðÌîÀ»¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢¡¿ô¸¶Î¶Í§¡¢½é¤Î¥½¥í¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤¬·àÃæ²Î¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥í¥Á·»Äï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤Ï¡¢GENERATIONS¤Î¿·½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖSNAKE PIT¡×¤¬·èÄê¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶ÊÄ´¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç2¿Í¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÀª¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¡¢·àÃæ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Í§¾ðÊª¸ì¤òºÌ¤ë¿·½ñ¤²¼¤í¤··àÃæ²Î¡ÖNostalgie¡×¤Ï¡¢GENERATIONS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¿ô¸¶Î¶Í§¤¬¼«¿È½é¤Î¥½¥í¤Ç¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£Í¥¤·¤¯¿´¤Ë¶Á¤¯¶ÊÄ´¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¡¢²Ú¤ò¤â¤¿¤»¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£ÃæÌ³ÍµÂÀ¥³¥á¥ó¥È
¡¦ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HiGH&LOW¤ÏLDH¤Î°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈHiGH&LOW¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ
¤º¤Ã¤ÈHIRO¤µ¤ó¤Ë¡ÖHiGH&LOW¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÏÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤À¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦½é¤á¤Æ±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿´¶ÁÛ
±éµ»¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ä´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔÎÉ¾å¤¬¤ê¤ÎÆÐ¿¦¤ÎÌò¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢åºÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ÐÍè¤ë¤À¤±Å¥½¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥ï¥¶¤È¹Ó¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦»ö¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´¶³Ð¤ÇÎý½¬¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢½é¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¥À¥ó¥¹°ì¶Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬±éµ»¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èø¡¹ÃÏ¿¿Ìé¤ò±é¤¸Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎGENERATIONS¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢É¬¤º³è¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤¿»ö¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤êÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯»ö¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®¿¹È»¥³¥á¥ó¥È
¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇGENERATIONS¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤·¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏMC¤Î»Å»ö¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¤É¤ÎÍÍ¤Ê»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¯²¿¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»þ¤Îº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤¬Í¯¤¤¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤ªÏÃ¤òÄº¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦½é¤á¤Æ±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿´¶ÁÛ
Æ±¤¸»ö¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤é¤¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤ä¤Ï¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬Ìµ¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Îµ×ÊÝ´ÆÆÄ´Þ¤á¹â¶¶¥Ò¥í¥·ÀèÀ¸¤ä¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤ó¤»¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ªÏ¢Æü¤Î±éµ»Îý½¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥â¥É¥«¥·¥¤µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¡ª¤È¤«¡¢¤³¤¦Æ°¤¤¿¤¤¡ª¤È¤«Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¤¬¥ª¥é¥ª¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤äÀª¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤³¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ìÀµÄ¾À¨¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤Ê¤É²¿ÅÙ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£²ó¤ÎÈø¡¹ÃÏÀµÌé¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óÀ§ÈóËÍ¤¬±é¤¸¤¿Èø¡¹ÃÏÀµÌé¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£HiGH&LOW THE WORST µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û