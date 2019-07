『マクガイバー』シーズン2は全話観るのがオススメ！主演ルーカス・ティル インタビュー

1985年から1992年まで7シーズンにわたって続いた大人気ドラマ『冒険野郎マクガイバー』のリブート版『マクガイバー』のシーズン2が本日7月3日(水)よりDVDリリースとなる。主人公は、銃を使うことを好まず、豊富な科学知識と天才的な発想力で身近にあるものから危機を脱するアイテムを即座に作り出し、世界を救うためのミッションを成し遂げる秘密組織のエージェント、マクガイバー。DVDリリースに合わせて、主人公アンガス・マクガイバーを演じるルーカス・ティルのインタビューが到着したのでご紹介しよう。前シーズンで父親捜しの旅に出たマクガイバーと相棒のジャック。しかし父親は見つからず、宿敵マードックが脱獄したという情報を追ってキューバに向かうが...。

――シーズン1が成功していかがですか?

初主演のシーズン1が成功して、とても素晴らしい気分だね。他のみんなもそうだと思うけど必死に取り組んだ結果だよ。

――マクガイバーはシーズン1の最後で父親探しの旅に出ますが、失踪した父親の元にたどり着くのでしょうか?

シーズン2で父親探しの旅の結果のことはあまり期待できない。同シーズンが幕を開けた時点で、すでに旅は終わっているからね。旅についての会話が少しはあるけど。でも、第1話でも父親探しの旅での空白の出来事を埋めていく部分があって、かなり面白いんだ。

――シーズン2では宿敵マードックの姿を前シーズン以上に見られるのでしょうか?

そうだね、マードックの役どころはシーズン2以降、悪党のリーダーだったり、悪党の正義を主張する仲間の一人になったりすると思うね。彼はファンだけでなくスタジオの偉い人も気に入っているキャラクターだからね(笑) 多分、彼はマクガイバーたちを地獄へ導く強敵として大きな存在になっていくだろう。

――マクガイバーを演じる際、最も挑戦のしがいがあるのは?

暴れ回っていることが多いけど、どんなことをしていても、それを言葉で表現しなくちゃいけないんだ。代数公式や化学式を覚えて、それを行動(アクション)しながら言わなきゃならない。大抵の場合、すべてのことを同時に行いながらアクションをしているんだ。常に積極的に動いてじっとしていることはない。それはいいことだと思う。

――アクションシーンの撮影は楽しいですか?

僕はアクションがとても好きだ。できる限り自分でアクションシーンを演じているよ。格闘シーンはほとんど全部、僕や(相棒ジャック役の)ジョージ(・イーズ)が自分でやっているんだ。ただ、時間の余裕がない場合、スタントマンに格闘シーンを演じてもらうこともある。僕には決してできない派手なスタントをこなしてくれているよ。そういうのは僕はやらせてもらえないけど、アクションは本当に素晴らしい。とても気に入っているよ。ただ、アクションに偏り過ぎないようにしないとね。

――オリジナルのクリエイターであるリー・デヴィッド・ズロトフも関わるコミック版が2012年から作られましたが、本作はコミックの影響をどの程度受けているのでしょう?

コミックは僕らの番組に役立っている。深刻すぎたり、現実的すぎたりしない方がいいと思うんだ。科学的な部分を取り入れて楽しめるようにしているし、コミックのキャラクターがチョイ役で出てくるよ。

――本作に対するファンの反応は?

8歳から80歳までの人が僕に近寄ってきて、「ドラマに出ているあの人ですか?」ではなく「マクガイバーだよね?」と言ってくれるよ。だから、僕はこの番組が大好きなんだ。視聴者からそういう反応をもらえるのはとても嬉しいことだよ。

――シーズン2で一番期待していることは?

個人的には撮影に戻るのを楽しみにしているよ。自分の家にいるよりも長い時間を現場で過ごして、みんなとは家族になったようなものだからね。このような作品は特に誇りに思えて、毎日現場に行きたくなる。それっていいよね。そういうことはいつも起きるわけじゃない。だから僕の現状はとてもいい感じなんだ。今の僕は仕事中毒でね。シーズンの切れ目に大きな休みを取って、その間に取り組める映画を見つけるようにしているよ。

――ファンがシーズン2を見たくなるポイントとは?

シーズン2になってさらに面白くなっていく。真面目に考えすぎる必要はないし、シーズンを通した大きな物語があって、いろんなことが起きる。つまり、二十数話にわたって展開されるストーリーがあるんだ。だから、できるだけエピソードを見逃さないでほしい。全話見ることをオススメするよ。本作を作るのはとても楽しいんだ。きっとそれが画面越しに見て取れるだろうね。

■商品情報

<セル>

DVD-BOX PART 1(9,800円+税)...7月24日(水)発売

DVD-BOX PART 2(9,800円+税)...8月7日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜6...7月3日(水)レンタル開始

DVD Vol.7〜12...8月7日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

