²ìÍè¸¿Í¡¢¾Ð·â¤Î¼·ÊÑ²½¡ª¤«¤Ã¤³¤è¤¯AV¤ò¼Ú¤ê¤ë»Ñ¤Ê¤É¡Ö¥¢¥Õ¥íÅÄÃæ¡×¾ìÌÌ¼Ì¿¿7ÅÀ
²ìÍè¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëWOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥Õ¥íÅÄÃæ¡×¤è¤ê¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿7ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Î¤ê¤Ä¤±²í½Õ¤Ë¤è¤ëÎß·×570ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡ËÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤·¤ÆÃ¦ÎÏ·ÏÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¢¥Õ¥íÅÄÃæ¡×¤¬¡¢WOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ7·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¿¼Ìë0»þ¡Ê24»þ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Æü¥Æ¥ì·Ï¥É¥é¥Þ¡Öº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª¡×¤Î¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À±éµ»¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À²ìÍè¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼Â¤ÏÅÄÃæ¤ÈÆ±¤¸¤¯Îø°¦¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊOL¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Ìò¤ò½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢ÇòÀÐÈ»Ìé¡¢¾®ß·À¬±Ù¡¢Â¼Àî³¨Íü¡¢À¶¿åÍÕ·î¡¢º£Ìî°ÉÆî¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¾×·â¤ÎÊ©´é¤ÎÅÄÃæ¤ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÅÄÃæ¡£¥é¥±¥Ã¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¸Î¤«·ÈÂÓ¤òÊÒ¼ê¤Ë¹½¤¨¤ëÂîµå¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÅÄÃæ¡£»Å»öÃç´Ö¤Ë·ù¡¹Ï¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÅÄÃæ¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯AV¤ò¼Ú¤ê¤ëÅÄÃæ¡£¥µ¥×¥ê¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶Ð¤·¤àÅÄÃæ¡£¤É¤Æ¤é»Ñ¤Ç¿²Å¾¤ÖÅÄÃæ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¸¶ºî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Õ¥íÅÄÃæ¡×¤Ï7·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¿¼Ìë0»þ¡Ê24»þ¡Ë¤è¤êWOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È Á´10ÏÃ¡¿Âè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷
(C)¤Î¤ê¤Ä¤±²í½Õ¡¿¾®³Ø´Û (C)2019 WOWOW
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É