『アクアマン』リリース記念！アンバー・ハード直筆サイン入りポスターを1名様にプレゼント

世界69カ国でナンバー1を記録し、全世界で11億ドル(約1188億円)以上を稼ぎ出したことも記憶に新しい映画『アクアマン』。7月3日(水)より4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVDがリリースとなり、スチールブック仕様の4K ULTRA HD&ブルーレイセットも2000セット限定で発売されることを記念し、豪華プレゼントが届いた。

興行成績でDC映画史上最高、ワーナー・ブラザース映画歴代でも『ハリー・ポッターと死の秘宝Part2』に次ぐ2位の記録を打ち立てている同作。ジェームズ・ワン(『ソウ』『ワイルド・スピード SKY MISSION』)が監督・原案を手掛け、プロデューサーにザック・スナイダー(『ウォッチメン』『ワンダーウーマン』)、ジェフ・ジョンズ(『ARROW/アロー』『THE FLASH/フラッシュ』)らDC映像作品に長らくかかわってきた面々が名を連ねる。海底帝国アトランティスの女王と人間の血を引く主人公が、地上征服を目論むアトランティスの野望を阻止すべく、海はもちろん陸も舞台に繰り広げる壮絶な戦いを描いた、痛快バトルアクションだ。

この度発売されるブルーレイ初回限定版では、監督やキャストが語る制作秘話や海中シーンの解説など見どころ満載の特典映像や、ブックレット&キャラクターステッカーが封入されている。

『アクアマン』のブルーレイ&DVDは7月3日(水)リリース。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『アクアマン』(左はアンバーの直筆サイン入りポスター、右下は3D&2Dブルーレイセットの初回仕様)

AQUAMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics.

© 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.