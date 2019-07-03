錦織がウィンブルドン初戦突破、予選勝者に危なげなく勝利
【AFP＝時事】テニス、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2019）は2日、男子シングルス1回戦が行われ、大会第8シードの錦織圭（Kei Nishikori）は6-4、7-6（7-3）、6-4で予選勝者のチアゴ・モンテイロ（Thiago Monteiro、ブラジル）に快勝し、2回戦へ駒を進めた。
モンテイロに危なげなく勝利した前回大会ベスト8の錦織は次戦、ベテランのデニス・イストミン（Denis Istomin、ウズベキスタン）を下した地元英国のキャメロン・ノーリー（Cameron Norrie）と対戦する。
その他の日本勢では、杉田祐一（Yuichi Sugita）が第3シードのラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）に3-6、1-6、3-6、内山靖崇（Yasutaka Uchiyama）がテニス・サングレン（Tennys Sandgren、米国）に6-3、2-6、4-6、3-6でそれぞれ敗れた。
【翻訳編集】AFPBB News
モンテイロに危なげなく勝利した前回大会ベスト8の錦織は次戦、ベテランのデニス・イストミン（Denis Istomin、ウズベキスタン）を下した地元英国のキャメロン・ノーリー（Cameron Norrie）と対戦する。
その他の日本勢では、杉田祐一（Yuichi Sugita）が第3シードのラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）に3-6、1-6、3-6、内山靖崇（Yasutaka Uchiyama）がテニス・サングレン（Tennys Sandgren、米国）に6-3、2-6、4-6、3-6でそれぞれ敗れた。
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