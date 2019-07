国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)が、サービス内のデータに基づいた「2019年上半期 俳優・映画監督の人気ランキング」を発表。

海外俳優、国内俳優、映画監督を対象に、2019年1月1日から6月30日までの間、FilmarksでFan!登録(お気に入り)された人物と登録数を算出。登録数の多い人物から順にならべたものを「2019年上半期の人気ランキング」として発表した。

海外俳優 人気ランキングTOP10

Fan!数:1,501件/『アベンジャーズ/エンドゲーム』『メン・イン・ブラック:インターナショナル』

9位:エディ・レッドメイン

Fan!数:1,505件/『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』

8位:エマ・ストーン

Fan!数:1,522件/『女王陛下のお気に入り』

7位:ブラッドリー・クーパー

Fan!数:1,558件/『運び屋』『アベンジャーズ/エンド・ゲーム』『アリー/ スター誕生』

6位:ロバート・ダウニー・Jr

Fan!数:1,588件/『アベンジャーズ/エンド・ゲーム』

5位:クリント・イーストウッド

Fan!数:1,699件/『運び屋』

4位:レオナルド・ディカプリオ

Fan!数:1,762件/『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(8月公開)

3位:ライアン・ゴズリング

Fan!数:1,894件/『ファースト・マン』

2位:アン・ハサウェイ

Fan!数:2,290件/『セレニティー:平穏の海』

1位:ティモシー・シャラメ

Fan!数:2,389件/『ビューティフル・ボーイ』

11位:ヒュー・ジャックマン/1,431件

12位:クリス・エヴァンス/1,357件

13位:ナタリー・ポートマン/1,353件

14位:トム・ホランド/1,280件

15位:ブラッド・ピット/1,266件

16位:スカーレット・ヨハンソン/1,257件

17位:レイチェル・マクアダムス/1,231件

18位:コリン・ファース/1,221件

19位:ジェイク・ギレンホール/1,195件

20位:ウィル・スミス/1,194件

国内俳優 人気ランキングTOP10

10位:中村倫也

Fan!数:735件/『美人が婚活してみたら』『長いお別れ』

9位:成田凌

Fan!数:741件/『愛がなんだ』『翔んで埼玉』『さよならくちびる』『チワワちゃん』

8位:池松壮亮

Fan!数:769件/『町田くんの世界』『ウィーアーリトルゾンビーズ』

7位:蒼井優

Fan!数:775件/『長いお別れ』『海獣の子供』

6位:松岡茉優

Fan!数:794件/『バースデー・ワンダーランド』

5位:安藤サクラ

Fan!数:804件

4位:長澤まさみ

Fan!数:880件/『コンフィデンスマンJP』『キングダム』『マスカレード・ホテル』

3位:吉沢亮

Fan!数:1,172件/『キングダム』

2位:小松菜奈

Fan!数:1,312件/『さよならくちびる』『サムライマラソン』

1位:菅田将暉

Fan!数:1,416件/『アルキメデスの大戦』(7月公開)

10位:中村倫也/735件

11位:松坂桃李/670件

12位:山田孝之/664件

13位:二階堂ふみ/655件

14位:仲野太賀/621件

15位:岸井ゆきの/604件

16位:横浜流星/567件

17位:神木隆之介/561件

18位:大泉洋/554件

19位:オダギリジョー/542件

20位:綾野剛/540件

映画監督 人気ランキングTOP20

映画監督No.1は、昨年に引き続きクリストファー・ノーラン。新作が公開された2位のクリント・イーストウッド(『運び屋』)、3位のブラッドリー・クーパー(『アリー/ スター誕生』)を抑えての第1位で、過去作を中心に映画ファンから根強い支持があることが伺える。

国内監督では、今年10月にカトリーヌ・ドヌーヴら海外俳優出演の新作『«​​ La Vérité»(英題・仮)』の公開を控える是枝裕和が最高位にランクイン。その他、昨年に続いて作家性の強い新旧監督の顔ぶれが並んだ。

1位:クリストファー・ノーラン/2,331件

2位:クリント・イーストウッド/1,699件

3位:ブラッドリー・クーパー/1,558件

4位:ウェス・アンダーソン/1,345件

5位:デヴィッド・フィンチャー/1,293件

6位:クエンティン・タランティーノ/1,247件

7位:スティーヴン・スピルバーグ/1,117件

8位:ティム・バートン/1,099件

9位:スタンリー・キューブリック/1,018件

10位:デイミアン・チャゼル/983件

11位:是枝裕和/953件

12位:グザヴィエ・ドラン/772件

13位:ジム・ジャームッシュ/707件

14位:ヨルゴス・ランティモス/671件

15位:ギレルモ・デル・トロ/669件

16位:M・ナイト・シャマラン/634件

17位:ウディ・アレン/631件

18位:マーティン・スコセッシ/630件

19位:宮崎駿/613件

20位:ジョン・カーニー/594件

