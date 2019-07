『NCIS：LA』×『ダイ・ハード』!?　カレン＆ハンナ絶賛の特典映像を一部公開！

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフである大ヒットドラマ『ロサンゼルス潜入捜査班 〜NCIS: Los Angeles』シーズン6のDVD-BOXが7月3日(水)より発売となる。それに合わせて、あの名作アクション映画を彷彿とさせる特典映像の一部が解禁された。

【関連動画】今回解禁された、まるで『ダイ・ハード』な映像はこちら!

ハリウッド映画ばりの派手な銃撃戦やカーチェイスで、本家のスタイリッシュさとは大きく違った熱量を感じさせる本作。シーズン6ではカレンとハンナに絶体絶命の危機が迫ったり、カレンの実の親に関する情報が再びもたらされたり、恋愛関係にあるケンジーとディークスの関係に進展があったりと、どのエピソードも見逃せない。また、シーズン4に続いてカレン役のクリス・オドネルが再びメガホンを取っている点も注目だ。

今回公開された特典映像は、「制作の舞台裏:立篭」の一部。第12話「立篭」でカレンはある高層ビルの中で潜入捜査をしていたのだが、そこがテロリストに乗っ取られるという、『ダイ・ハード』1作目を彷彿とさせる展開なのだ。ハンナ役のLL・クール・Jも、「建物全体で爆発が起き、ガラスが飛び散った。まるで『ダイ・ハード』に出演しているようだった」と興奮気味に語っている。

「危険でない限りスタントは俳優が行う」という方針のもと、同エピソードではあるキャラクターが16階の窓を破って外へ大きく身を乗り出すシーンも、合成でなく実際に本人が身を乗り出して撮影したという。そうした撮影を可能にしているのは、爆発シーンなどが実際にどうなるかを緻密に計算し、実際にその予定通り実行されるという計画的で精確な進行ができているおかげであることも映像で説明されている。

■商品情報

<セル>

DVD-BOX Part 1(7,350円+税)...7月3日(水)発売

DVD-BOX Part 2(7,350円+税)...8月7日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜6...7月3日(水)レンタル開始

DVD Vol.7〜12...8月7日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ロサンゼルス潜入捜査班 〜NCIS: Los Angeles』

TM & © 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.