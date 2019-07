『Glee』生みの親の新作LGBTQ映画にメリル・ストリープ、ニコール・キッドマンら出演！

大ヒット青春ミュージカルドラマ『Glee/グリー』や人気アンソロジードラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』などを生み出したライアン・マーフィーが手掛けるNetflixの新作ドラマ『The Prom(原題)』に、米HBOのサスペンスドラマ『ビッグ・リトル・ライズ』シーズン2で共演したメリル・ストリープ&ニコール・キッドマンを始め豪華キャストが出演することが分かった。米TV Lineが報じている。

【関連記事】女には秘密がよく似合う。オスカー女優×『デス妻』=『ビッグ・リトル・ライズ』

本年度のトニー賞で7つのノミネートを果たしたブロードウェイ・ミュージカルを映画化する『The Prom』では、プロムのパートナーとして同性の恋人を連れて行こうとしたところ出席を禁止されてしまうインディアナ州の超保守的な町に住むレズビアンの女子高生エマと、そんなエマの事情を知り、手助けしようと結託してインディアナ州へと向かう舞台俳優4人が物語の中心となる。

メリルが演じるのは、トニー賞に2度輝きながらも大統領夫人エレノア・ルーズベルトを描くミュージカルが失敗したことにより、女優生命が終わるようなレビューを書かれた舞台女優のディー・ディー・アレン役。

ニコールはコーラスメンバーのアンジー・ディッキンソン役、『GIRLS/ガールズ』のイライジャ役で知られるアンドリュー・ラネルズが俳優のトレント・オリヴァー役、ミュージカル映画『イントゥ・ザ・ウッズ』のジェームズ・コーデンがブロードウェイ劇作家のバリー・グリックマン役を演じる。

さらに、人気ポップシンガーでマーフィーがクリエイターを務めた青春ホラードラマ『カレッジ・フレンズ』でイーサンを演じたキーガン=マイケル・キーがディー・ディーの恋のお相手となるホーキンス校長役でキャスティングされている。メインキャラクターの一人であるエマ役は、これから大規模なオーディションを行って探すことになるようだ。

また、2018年2月に『真夜中のパーティー』の映画化も進めている。

豪華共演が実現しそうな『The Prom』は12月より撮影が開始され、2020年秋にNetflixで配信スタート予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

(左から)ニコール・キッドマン (C) NYKC

メリル・ストリープ (C) Uwe Deffner

アリアナ・グランデ (C) NYKC