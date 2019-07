【7月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（1位から6位）

ムシムシと汗ばむ、スッキリしないお天気が続いていますね。あなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。

【6位】牡牛座(4/20〜5/20)

趣味の世界が活発化していきます。今月のオフタイムは活動的に動き回りましょう。活動範囲を広げる度に新しい人間関係が生まれていきます。その中にはあなたの審美眼を磨いてくれたり、人生観に影響を与えてくれる人、そして将来の恋人が潜んでいる可能性が。幸運の芽を摘みに行くのはあなた自身。アクティブになりましょう。家族との関係は円満。仕事運は変わらず。金運は良好。ちょっとしたプチ贅沢は運気アップになります。ラッキーアイテムはスマートフォン。



オススメドラマ:どんな経験も無駄にはならない! 『マンハッタンに恋をして 〜キャリーの日記〜』

【5位】蟹座(6/22〜7/22)

アイデンティティが強まっていきます。自分の生活は自分で守ろうという思いが強まり、資産運用や健康に対して熱心になります。この機会に長期スパンの計画を立て直してみましょう。恋愛より結婚願望が出てきますが、今月の出会いはなかなか進まなさそう。まずは縁を作ることを目標に。仕事運は急上昇します。上司や取引先と親しくなって仕事の幅が広がっていく暗示も。金運は吉。副職やリサイクルの検討をしてみましょう。ラッキーアイテムはスニーカー。



オススメドラマ:家族や友達のために戦い、甘酸っぱい恋も経験する少年たちを『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で応援しよう(Netflixで配信中)

【4位】天秤座(9/23〜10/23)

冒険心がわいてくるときです。チャレンジ運もあるので関心のあることに挑戦してみましょう。なにか目標や計画をたてるよりも、気楽なチャレンジがよい結果に繋がることになります。なんとなく始めたことが今後の生きがいになっていくことも。恋も重くとらえずライトな感覚で。なんとなく話をするのが楽しい、その気持ちが徐々に恋心に変わっていくことになりそう。仕事運は地に足のついた計画を。金運は交際を惜しまずに。ラッキーアイテムはイヤホン。



オススメドラマ:永遠の愛を見つける過程も楽しめる『ママと恋に落ちるまで』

【3位】獅子座(7/23〜8/22)

知性が冴え、行動力も出てきます。オンオフともにアクティブに動き、人脈を増やしていくことになりそう。お金に関してもケチらず且つ、使い過ぎずでバランスのよい使い方ができるとき。仕事では先を読みながら進めることができるので、意見が通りやすくなりそう。周囲からの信頼もあがるでしょう。反対に恋愛ではクール過ぎるところも。もう少し情熱的になってもよいでしょう。旅行運もよい月。リゾートが開運スポット。ラッキーアイテムはサングラス。

オススメドラマ: 先を読み交渉する力は『ホワイトカラー』で(Huluで配信中)

【2位】牡羊座(3/21〜4/19)

出会い運が一気に上昇。特にプライベート面で良縁に恵まれる月です。スポーツにもツキがあるので新しい趣味を始めたり、スポーツ観戦も吉。また趣味が同じ人と恋に落ちる予感も。私生活が華やかになりそうです。家族運もよいとき。ディナーや旅行を奢って親孝行をするのもよいでしょう。またカップルは両親への紹介を検討してみて。仕事では情報収集能力がポイント。金運も悪くありません。ファッション関係の買い物にもツキあり。ラッキーアイテムはTシャツ。



オススメドラマ:家族の形は様々、でもやっぱり家族が一番!と思わせてくれる『モダン・ファミリー』

【1位】双子座(5/21〜6/21)

人気運が到来。コミュニケーションスキルもアップするので集まりの場では本領発揮。恋も友情もつかむことができるでしょう。家でじっとしているのはもったいない運勢。人が集まる場所へ足を向けて。実際にリアルな出会いだけでなく、SNSを通じて気の合う人を見つけることもできそう。小旅行や遠出も吉。話題のスポットで幸運が待っています。才能開花の暗示もあるので趣味への挑戦やスキルアップはよい結果に繋がるでしょう。ラッキーアイテムはハートモチーフ。



オススメドラマ:SNSの正しい使い方を学ぶなら『t@gged/タグド』(Huluで配信中)

