【7月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

ムシムシと汗ばむ、スッキリしないお天気が続いていますね。あなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。

【関連記事】アメリカの能力系犯罪サスペンスは...主役がメンタリスト、骨法人類学者、嘘心理学者、超記憶症候群という何ともうらやましい能力者!

【12位】乙女座(8/23〜9/22)

思い通りに物事が運びにくい月です。何回かチャレンジしてようやく上手くいく運勢なのであきらめないガッツが必要。オンオフともにきっとうまくいく、とサクセスストーリーのエンディングを思い描きながら、挑戦していきましょう。対人関係は順調なので友人との交流が癒しになりますが、グチは運気を下げるので控えて。次に試したいレジャー話など、笑顔で盛り上がれる話題を選びましょう。金運は上向き。自分磨きへと投資は吉。ラッキーアイテムはネックレス。



オススメドラマ:不屈の精神を学ぶなら『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』(Netflixで配信中)

【11位】魚座(2/19〜3/20)

責任の運勢が入ってきます。特に仕事では重責を感じる役割が回ってきそう。学び直すつもりで前向きに取り組めば、成長するこができるでしょう。今月はステップアップ前の試練のときだと考えて。恋愛運は悪くないのですが、あなた自身が恋愛に対して保守的に。素敵な人だとは思うのだけれどなんとなく飛び込めないとき。あなたに勇気をくれるのは年上の友人。相談してみましょう。金運は得する情報に恵まれます。情報アンテナを鋭くさせて。ラッキーアイテムはリング。



オススメドラマ:使命感を持って悪に立ち向かう! 『THE FLASH/フラッシュ』(Huluで配信中)

【10位】水瓶座(1/20〜2/18)

対人運が好調で、楽しい誘いも入ってきます。ただし金運に波があるので、レジャーのスケジュールに関しては予算をしっかりと立てたほうがよさそう。SNSで見たリッチな旅を実践したくなるなど、贅沢願望が高まっていく暗示も。どうしても我慢しなくてはいけないときは、映画鑑賞で疑似体験を楽しみましょう。恋の出会いもありそうですが相手選びによってはひと夏の恋となりそう。今年の夏の恋をゆっくりと温めるようにしましょう。ラッキーアイテムはスケジュール帳。



オススメドラマ:映画のようなドラマチックな恋を『アウトランダー』で(Hulu&Netflixで配信中)

【9位】射手座(11/23〜12/21)

情熱が湧いてくる月です。普段はやりたいことが満載で、興味のベクトルが多方面に向いている射手座ですが、この夏は一途。恋でも趣味でもひとたび火がつけば徹底的にのめり込む、そんな勢いが出てきます。ただし見切り発車の傾向が強まるので、飛び出す前に一呼吸置く冷静さが必要。特に恋愛に関して問題ありの異性に夢中にならないように注意を。仕事も早合点に注意を。また交際費がかさみそうなので、普段の生活で節約を。ラッキーアイテムはフレグランス。



オススメドラマ: 『WHAT/IF 選択の連鎖』で冷静な判断力を鍛えてみる!?(Netflixで配信中)

【8位】蠍座(10/24〜11/22)

仕事運が向上します。意欲も倍増するのでリーダーシップを発揮して活躍することができますが、少し前のめりになりやすくなります。上司からはやる気を認められますが、同僚の中には煙たがる人もいるかもしれません。自分と同じ情熱を他者に求めるのは控えましょう。恋愛運は低迷。気持ちが恋よりも仕事へ向きそうです。復縁の暗示はあるので、懐かしい集まりには顔を出しましょう。金運は好調。資産運用の知識を学んでみましょう。ラッキーアイテムは腕時計。



オススメドラマ:人の振り見て我が振り直せ!? 独りよがりのイタさを学ぶ『エンライテンド』(Amazon Prime Videoで配信中)

【7位】山羊座(12/22〜1/19)

ライフスタイルがチェンジしていく気配。映画や本などがきっかけで、この毎日の繰り返しで良いのだろうかという疑問がわいてきます。スポーツの趣味を始めたくなったり、ナチュラルな食生活を始めたりと、生き方そのものが変わっていきそう。これは吉兆です。今までと違う世界を見つめることで、可能性が広がっていきます。今月は新しいことに挑戦する模索のときに。全体運は安定。大きなトラブルもなく安定した日々となりそう。ラッキーアイテムはミラー。



オススメドラマ:人生を見つめ直すきっかけに...『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』

1位から6位はこの後ご紹介します。お楽しみに。

(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『ロシアン・ドール: 謎のタイムループ』

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン5

THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『アウトランダー』シーズン4

© 2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

『WHAT/IF 選択の連鎖』©Adam Rose/Netflix

『エンライテンド』© 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.

『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.