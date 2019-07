『S.W.A.T.』シーズン2独占日本初放送記念、フィットネスクラブとのタイアップが決定！

6月28日(金)よりスーパー!ドラマTVにて、放送がスタートした『S.W.A.T.』シーズン2。この独占日本初放送を記念して、フィットネスクラブ「ゴールドジム」とのタイアップが決定し、プレゼントキャンペーンが実施されている。

『S.W.A.T.』はロサンゼルスを舞台に、凶悪事件に果敢に立ち向かうロンゼルス警察特殊部隊S.W.A.T.の活躍を描いた大人気アクション超大作。緊迫感ある銃撃戦や臨場感あふれるカーチェイス、凶暴な犯罪者との素手での直接対決など、映画並みの迫力あるアクション・シーンはシーズン2でも健在。

今回のタイアップは、主演のシェマー・ムーア演じるS.W.A.T.チームのリーダーであるホンドーをはじめ、若手からベテラン、また男女で構成されるS.W.A.T.チーム全員が凶悪事件に打ち勝つ、鍛え抜かれた肉体をもっていることから実現! 「ゴールドジム」は、50年以上の歴史とトレーニングにおける実績を誇り、世界30カ国、700店以上、300万人を越える世界最大級の会員数を誇る。

7月18日(木)までのキャンペーン期間中に、「ゴールドジム」のメールマガジンサービス「FITNESS LOVE」よりご応募頂いた方の中から抽選で、ロサンゼルス市警察S.W.A.T.部隊の象徴である鷹をあしらったクールなロゴがデザインされたオリジナルコットンバッグが40名様に当たる。さらに期間中、全国にあるゴールドジム直営の62店舗で、『S.W.A.T.』シーズン2のポスターも掲出される。ドラマの登場人物さながらの屈強な筋肉を手に入れるべく、トレーニングを体験してみてはいかがだろうか。

『S.W.A.T.』シーズン2は、スーパー!ドラマTVにて放送中。視聴記録やレビューを海外ドラマNAVIデータベースでチェックしよう。(海外ドラマNAVI)

