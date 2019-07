映画とドラマのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」が、サービス内のデータに基づいた2019年上半期の人気俳優及び映画の満足度ランキングを発表し、ドラマ「3年A組−今から皆さんは、人質です−」で主演を務めた菅田将暉が国内俳優部門で1位に輝いた。

上半期の菅田は、「3年A組」で美術教師・柊一颯を怪演したほか、DC映画『シャザム!』で新ヒーロー・シャザムの吹き替えに挑戦するなど、多岐にわたる活躍を見せた。下半期には、『アルキメデスの大戦』(7月26日全国公開)、『タロウのバカ』(9月6日全国公開)の公開が控えている。

海外俳優部門では、『ビューティフル・ボーイ』で薬物依存症の青年という難しい役柄に挑んだ23歳のティモシー・シャラメが1位に輝いた。8月16日に日本公開される新作『HOT SUMMER NIGHTS/ホット・サマー・ナイツ』でも主演を務めるなど、注目の若手実力派俳優である。

映画ランキングでは、マーベル映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』が、レビュー数1万件以上の作品で満足度第1位を獲得。2位には、第91回アカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞した『スパイダーマン:スパイダーバース』がランクインしたほか、トップ10にマーベル作品が計4本名を連ねている。レビュー数1万件以内の満足度第1位は、インド映画『バジュランギおじさんと、小さな迷子』だった。

今回の人気俳優ランキングは、2019年1月1日から6月30日までに同サービスで「Fan!登録」された人物と登録数を算出して作成されたもの。映画の満足度ランキングは、2019年1月1日から6月30日までに国内の映画館で公開された作品が対象となっており、「Filmarks(フィルマークス)」でのデータをもとにランキングが作成された。

各ランキングのトップ10は以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

■国内俳優 人気ランキング

1位:菅田将暉

2位:小松菜奈

3位:吉沢亮

4位:長澤まさみ

5位:安藤サクラ

6位:松岡茉優

7位:蒼井優

8位:池松壮亮

9位:成田凌

10位:中村倫也

■海外俳優 人気ランキング

1位:ティモシー・シャラメ

2位:アン・ハサウェイ

3位:ライアン・ゴズリング

4位:レオナルド・ディカプリオ

5位:クリント・イーストウッド

6位:ロバート・ダウニー・Jr

7位:ブラッドリー・クーパー

8位:エマ・ストーン

9位:エディ・レッドメイン

10位:クリス・ヘムズワース

■満足度ランキング レビュー数:1万件以上

1位:『アベンジャーズ/エンドゲーム』

2位:『スパイダーマン:スパイダーバース』

3位:『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

4位:『アラジン』

5位:『グリーンブック』

6位:『コンフィデンスマンJP』

7位:『キャプテン・マーベル』

8位:『運び屋』

9位:『七つの会議』

10位:『キングダム』

■満足度ランキング レビュー数:500〜9,999件

1位:『バジュランギおじさんと、小さな迷子』

2位:『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel] II.lost butterfly」』

3位:『ガールズ&パンツァー 最終章 第2話』

4位:『劇場版 響け!ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜』

5位:『主戦場』

6位:『僕たちは希望という名の列車に乗った』

7位:『プロメア』

8位:『イップ・マン外伝 マスターZ』

9位:『劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん』

10位:『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.2 First Guardian』