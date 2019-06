【今週スタートの海外ドラマ】人気シリーズの新シーズンが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、ついに本家とクロスオーバーする『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』、キャストも来日を果たした『ストレンジャー・シングス 未知の世界』などの人気シリーズの新シーズンが放送・配信がスタートとなる。お見逃しなく!

7月1日(月)から7月7日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■7月1日(月)

・22:00〜『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン4(FOXチャンネル)

大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のスピンオフ。新シーズンでは、本家とのクロスオーバーが実現! 救世主との全面戦争が終わった直後、モーガン(レニー・ジェームズ)がゴミ山にいるところからスタートする。リック、キャロル、ジーザスの説得も虚しく、モーガンは彼らのコミュニティから離れることを決意。本家から姿を消したモーガンが本シリーズに登場。

■7月4日(木)

・『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン3(Netflix)

1980年代のインディアナ州の小さな町ホーキンスを舞台に、少年の失踪をめぐり、家族や友人、地元警察が不可解な事件に巻き込まれていく超常現象SFアドベンチャー。衝撃のシーズン2から約1年たった夏休み。少し大人に成長したことが伺えるキッズたちと変わりつつあるホーキンスの町が描かれる。

■7月7日(日)

・21:00〜『宇宙探査艦オーヴィル』シーズン2(FOXスポーツ&エンターテイメント)

映画『テッド』のセス・ マクファーレンが製作総指揮&主演を務めるSFコメディの新シーズン。幼い頃から宇宙探査艦の艦長になることを夢見ていたエド・マーサー(セス)は、妻の浮気と離婚の痛手で酒浸りの日々を送る中、1年後、艦長として夢の航海へと舵を切る。しかし、副長として配属さてたのは、なんと元妻のケリーだった。シーズン1ではシャーリーズ・セロンが登場し、今シーズンも大物ゲストの登場にも注目が集まる。第11話に『ゴシップ・ガール』のブレア役で知られるレイトン・ミースターがゲスト出演。さらに第7話では、ブルース・ウィルスの超お忍びカメオ出演している。

