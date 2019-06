ジェニファー・アニストン＆忽那汐里共演『マーダー・ミステリー』、最高視聴者数を記録！

6月14日(金)よりNetflixで配信がスタートしたミステリーコメディ映画『マーダー・ミステリー』。アダム・サンドラー(『50回目のファーストキス』)とジェニファー・アニストン(『フレンズ』)が主演・製作を担う本作が、Netflixの最高視聴数を記録する大ヒットを飛ばしている。

Netflixは、本作が配信開始から3日間で約3090万世帯に視聴されたことをTwitterで発表した。ちなみに、Netflixの基準では、ユーザーが映画の70%以上を視聴し終えている場合に、"視聴した"とカウントする。

ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT



30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.