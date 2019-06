「シーズン2のディーコンのキーワードは＜プライド＞」『S.W.A.T.』ディーコン役ジェイ・ハリントンに直撃！

6月28日(金)よりスーパー!ドラマTVにて放送がスタートした『S.W.A.T. シーズン2』。多発する凶悪事件に果敢に立ち向かう特殊部隊S.W.A.T.の活躍を描いた1970年代の大ヒットドラマ『特別狙撃隊S.W.A.T.』の舞台を現代に移してよりパワーアップ。『クリミナル・マインド』のデレク・モーガン役でおなじみのシェマー・ムーアが主演を務めるアクション超大作だ。

そんな本作より、先日ジム・ストリート役のアレックス・ラッセルとデヴィッド・"ディーコン"・ケイ役のジェイ・ハリントンが一緒に来日! 彼らの素顔に迫るべく直撃インタビューを行った。今回は、チーム全員から信頼を寄せられているベテランS.W.A.T.隊員で、愛妻家でもあり、シーズン2では流暢なフランス語を披露するディーコン役のジェイ・ハリントンに迫る! 本編ではなかなか見ることができないユーモアたっぷりのジェイの姿は必見だ。

――本作は、1970年代の大ヒットドラマ『特別狙撃隊S.W.A.T.』のリブート版ですが、オリジナル版をご覧になったことはありますか?

テーマソングは覚えていたけど、ドラマは見てなかったね。でも父が見ていたよ。

――お父さんもご覧になっていたドラマのリブート版で、注目作だと思います。本作に出演しているご自身の心境と周囲の反応を教えてください。

リブート版に出演できるということは、とても嬉しかったよ。でも、僕の出演はおまけなんだ。僕の友だちや家族がこの番組を好きで見ているんだけど、「僕が出ていなくても見るよ」ってね(笑)

――これまで『デスパレートな妻たち』や『Better Off Ted(原題)』などコメディ作品に多く出演されてきている中で、今回アクションドラマに出演されることになった経緯を教えていただけますか?

キャスティングの段階で、なかなかディーコン役が見つからないという経緯があったんだ。そんな中でプロデューサーたちは、コメディをやっている俳優から選ぼうとなったみたいだね。コメディの方が演じることは難しいんだ。そして、コメディに出演していた経験が今回役に立っているよ。

――他のキャラクターに比べて、ディーコンはシーズン1では感情を表に出す印象がありませんでした。シーズン2でそうした点に変化はありますか?

ディーコンはこれまであまり感情を表に出さない、内に秘めているという人物だった。だけどシーズン2では、感情を爆発させるような場面がしばしばあるんだ。妻が病気になったり、4番目の子どもが生まれたり、養うというところで金銭的な問題が生じてくる。色々苦労をしている中で、そういう溜め込んだものが、一気に出てくるんだ。

――シーズン1で描かれた、ディーコンの昇進を妨げた要因である人種差別や暴力など、実際にアメリカで起きている問題を取り上げることによって、ドラマ自体が意義深いものになっていると思います。ただのアクションドラマにしなかったことについて、どう思われていますか?

第1話から3話ぐらい進んだところで、僕たちは脚本家たちにできるだけ現実で起こっているような社会問題を取り上げてほしいとリクエストした。そしてシーズン2では、実際に起きた学校での銃乱射事件を扱ったエピソード(第11話)もあるんだ。銃乱射事件やLGBTQなどを取り上げることによって問題提起をしている。政治的な立場は取っていないけどね。

――ディーコンのようにリーダーになれなかったなど、挫折を味わうことはほとんどの人が経験することであり、共感すると思います。ご自身も挫折を経験されたことがありますか? その時どのように向き合われますか?

俳優として何百回もあったよ。ディーコンの気持ちはとてもよくわかった。あとほんのちょっとで僕の役だったのに、他の俳優が選ばれたということがあったんだ。

――今そういう状況にいる人へのアドバイスになるようなメッセージをいただけますか?

本当にやりたいことであれば、諦めないでやってほしい。みなさんも好きなことを仕事にしていると思うけど、それはラッキーなんだ。

――昨日のジャパンプレミアで、ディーコンとご自身は似ているとおっしゃっていましたね。ただ、個人的に感じたお二人の違う点として、ジェイさんはユーモアをお持ちだけど、ディーコンにはないのではと思うのですが、いかがでしょうか?

それは合っているね(笑) もしかしたら、ディーコンはビールを何杯か飲むと面白いヤツになるのかもしれない(笑)

――シーズン3の製作も決定して、本編同様チームワークが深まっていると思います。撮影現場の雰囲気はいかがですか?

ものすごくゆったりしているよ。もちろん、仕事はしっかりとやっているけどね。本当に家族のような関係だね。雨が降る中、塹壕で一緒に戦う友のような間柄なんだ。"リナ(・エスコ/クリス役)が疲れているかな""アレックス(・ラッセル)が今日調子悪いな"といったふうに互いを気にかけているよ。

――シェマーさんが演じるホンドーは日本でもすごく人気ありますが、ディーコンのファンも増やしたいと思います。



(立ち上がって、後ろに立ててあったホンドーが一人で写っているポスターを裏返すジェイ(笑))

――ディーコンの魅力などについて何かメッセージをいただけますか?

(Tシャツをめくるポーズをとり)僕の腹筋を見せようか?(笑) シェマーのように見せるよ(笑) 昨日のジャパンプレミアに来てくれたファンが本当に熱狂的で、感謝したいし、嬉しく思ったね。ハンサムは日本語で何て言うの?

――ハンサム。クールの意味でカッコいいというのもあります。

なら、シェマーはカッコいい。僕はハンサムだ(笑)

――Instagramに色々トレーニングをしている写真や動画をアップされていますね。本作に出演していて、日常生活などに変化はありますか?

シーズン1とシーズン2の間で10〜15ポンド(約5〜7キロ)増やしたんだ。

っていうのは、(また立ち上がって、後ろにあるシェマーのパネルを指して)この人と似合うようにしなきゃならないからね(笑)

――シェマーに似合うようにトレーニングされているということで、みなさん一緒にトレーニングすることはあるのでしょうか?

もちろん! 実際のS.W.A.T.の人たちを見たら、ものすごいよ。53歳の元隊員の人でも、シェマー以上の身体なんだ。僕たちはS.W.A.T.隊員らしく見えないといけないから鍛えないとね。

雨が降って撮影を延期しなきゃいけない日があったんだけど、シェマーと一緒にトレーニングをしていたら、デヴィット(・リム/ヴィクター役)が来て、アレックスが来て、そのあとにリナ、ケニー(・ジョンソン/ルカ役)もみんな来て、1時間半、笑いながら楽しみながらトレーニングをしていたよ。先週も、リナとロサンゼルスで一緒にトレーニングしたんだよ。彼女も筋肉を増やしたがっているんだ。

――シーズン1が放送される時にシェマーさんが来日されましたけど、今回の来日にあたって彼からアドバイスをもらったりはしましたか?

シェマーはその前にも来日したことがあったみたいだけど、「ホテルの周辺とこのあたりを周ると面白いことがいっぱいあるよ」って聞いたよ。彼は去年のジャパンプレミアでかなりのファンサービスをしたみたいだね(シャツを脱ぐポーズをするジェイ)。それを知った僕は"絶対にやらないぞ"って思ったよ(笑) あれはシェマーに任せているからね。

――仲良くされていると思いますが、シェマーさんは普段どんな方ですか?

すごい情熱的で、ずっとしゃべり続けているよ。彼がどんな人間かわかるエピソードを教えてあげよう。彼は、シーズン1の途中で脚本家に「ホンドーが活躍して、彼が全部解決しました」っていうのは、やめようよって言ったんだ。「ディーコンやクリスだって、みんなスーパーヒーローなんだから。これはチームの物語なんだから」って。 (ポスターを表に戻すジェイ)彼は思い遣りがあって、みんなのことを気遣っているんだ。



ディーコンとホンドーの関係の変化も見逃せない! 『S.W.A.T. シーズン2』は、6月28日(金)よりスーパー!ドラマTVにて放送中。『S.W.A.T.』を見て、視聴記録やレビューを【海外ドラマNAVI作品データベース】でチェックしよう!

■そしてインタビューの最後に、当サイトをご覧のみなさんへの特別メッセージを頂きました!





Photo:

ジェイ・ハリントン/『S.W.A.T. シーズン2』

(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.