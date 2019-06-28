¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¶È³¦¤Î±¢ËÅ¤Èæ«¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡ª»³ÅÄ¹§Ç·¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×Í½¹ðÊÔ
»³ÅÄ¹§Ç·¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¶È³¦¤Ç¡ÉÀ¸¤¤ëÆ»¡É¤ò¸«½Ð¤·¤¿Â¼À¾¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯´ø¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÉÄ©Àï¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤Æ²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÄË²÷¡ªºÊ¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·Íî¤Á¹þ¤àÂ¼À¾¡Ê»³ÅÄ¹§Ç·¡Ë¤Ï¡¢¥È¥·¡ÊËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡ÈÎ¢¤ÎÀ¤³¦¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¤òÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò¸«½Ð¤·¤¿Â¼À¾¤Ï¡¢¥È¥·¡¢ÀîÅÄ¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤é¤È¶¦¤Ë¥Ó¥ËËÜ¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¶¯°ú¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¶È³¦¤ÎÉ÷±À»ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÃÓÂô¡ÊÀÐ¶¶Î¿¡Ë¤ä·º»ö¡¦Éð°æ¡Ê¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ë¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ëÂ¼À¾¡£¡Ö¿Í¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò»£¤ë¡×¤³¤È¤¬àÐêø¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ò´¶¤¸¤¿Â¼À¾¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Î¤Á¤Ë¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë±¿Ì¿¤Î½÷À¡¦·ÃÈþ¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡Ä¡£·ÃÈþ¤òÂ«Çû¤¹¤ë¸·³Ê¤ÊÊì¡¦²ÃÂå¡Ê¾®Àã¡Ë¡¢Â¼À¾¤¿¤Á¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥ä¥¯¥¶¡¦¸ÅÃ«¡ÊÔ¢Â¼È»¡Ë¤Î»Ñ¤â¸½¤ì¤ë¡£¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¿¥ï¡¼¡¢¼ê¤ÎÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»¥Â«¥·¥ã¥ï¡¼¤Ê¤É80Ç¯Âå¥Ð¥Ö¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÁ´Íç´ÆÆÄ¡×2019Ç¯8·î8Æü¡ÊÌÚ¡ËNetflix¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É