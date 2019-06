『ハンガー・ゲーム』"ピータ"主演作も日本初上陸！注目ドラマ4本が7月より独占配信

動画配信サービス、U-NEXTにて4本の注目ドラマが独占配信される。『ハンガー・ゲーム』のピータ・メラーク役で知られるジョシュ・ハッチャーソンのSFシリーズや、『ゲーム・オブ・スローンズ』で"リトルフィンガー"ことピーター・ベイリッシュ役を演じたエイダン・ギレンのSFミステリードラマ、『ダウントン・アビー』のシビル・クローリー役でお馴染みのジェシカ・ブラウン・フィンドレイと『ウォーキング・デッド』でアルファを怪演するサマンサ・モートンが競演するエロティック歴史ドラマといった多彩なラインナップだ。

『フューチャーマン』

ジョシュが『ハンガー・ゲーム』シリーズ終了後に主演・製作を兼任したSFコメディドラマ。退屈な日々を送るオタク青年が世界を救う救世主となり、仲間とともに成長していく過程をコミカルに描く。製作総指揮を務めるのは、『プリーチャー』『スーパーバッド 童貞ウォーズ』などを生み出してきたセス・ローゲン&エヴァン・ゴールドバーグ。共演は、『クワンティコ』のイライザ・クープ、『プリーチャー』のデレク・ウィルソンなど。『シックス・センス』『A.I.』の名子役ハーレイ・ジョエル・オスメントも出演。アメリカで2017年に始まり、すでにシーズン3の製作が決まっている。

昼は清掃員、夜は世界トップレベルの凄腕ゲーマーという二つの顔を持つオタク青年ジョシュ。ある日、超難関ゲームの戦士であるタイガーとウルフが現実世界に現れ、ジョシュこそが人類滅亡を救う男だと告げられるが...。

シーズン1が7月1日(月)より独占配信。シーズン2は8月1日(木)より配信予定。

『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』

女性の5人に1人が体を売って生計を立てていた18世紀のロンドンを舞台に、美しい娼婦たちの対立を描く本作。原作は、イギリスの女流作家ハリー・ルーベンホルドの歴史小説。けがれを知らない美少女や男を惑わすプレイガール、野心的な売れっ子といった様々なキャラクターが登場する。サマンサの演じる『ウォーキング・デッド』とはまたひと味異なる、知的で残忍なキャラクター、売春宿の女主人であるマーガレットの演技は必見だ。

1763年のロンドン。多くの女性は、裕福な男性と結婚するか、売春で生計を立てるしか生きる術がなかった。そんな女性たちを束ねて売春宿を経営する知的で残忍なマーガレットは、より上流階級の顧客を増やすべく、新たな土地での商売を決意する。

シーズン1&2が7月1日(月)より独占配信。シーズン3は8月以降に配信予定。

『プロジェクト・ブルーブック』

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『フォレスト・ガンプ/一期一会』のロバート・ゼメキスが製作総指揮を務める、『X-ファイル』を彷彿とさせるSFミステリードラマ。1952年から1969年にかけて、アメリカ空軍と政府はUFO目撃証言や謎の事件についての情報を収集し、その調査を秘密裏に進めていた。その調査報告書のコードネームこそが「プロジェクト・ブルーブック」。2015年についに情報が開示された極秘文書に書かれた実際の調査や証言、政府が隠蔽していた数々の事柄などを元にドラマ化されたのが本作だ。本国アメリカでの視聴率は、2018〜2019年シーズンにスタートしたケーブルの新作ドラマとしてトップを記録。第1話の視聴者数は350万人と、初回としてはヒストリーチャンネル新記録を樹立し、主演のエイダンが出ていた『ゲーム・オブ・スローンズ』の数字を超えている。

パイロットのヘンリー・フラーは、ある日ノースダコタ州上空を飛行中に未知の飛行物体と出会う。空中戦の末に操縦不能となった彼は意識を失ってしまい、科学的見地からの検証を命じられたクイン大尉は、天文学者のハイネック博士とともに事件の調査を始めるのだが...。

7月14日(日)より独占配信。毎週日曜に一話ずつ更新。

『SIX アメリカ海軍特殊部隊』

アメリカ海軍特殊部隊SEALsの中でも抜きん出た精鋭が揃う「チーム6」を10年以上率いてきた隊長がイスラム過激派組織に拉致されたことから、隊員たちの命がけの救出劇を描く戦争アクションドラマ。元特殊任務部隊の協力のもと、実際にあった極秘任務を忠実かつ正確に再現。『HOMELAND』『ゲーム・オブ・スローンズ』『ウォーキング・デッド』といった戦いとアクションの色濃い作品を手掛けてきたスタッフが顔を揃える。

隊員からの信頼も厚く、SEALチーム6の隊長を11年間務めてきたリップだが、一時の感情的な判断が引き金になり、ナイジェリアのイスラム過激派組織に捕らわれてしまう。仲間たちは彼の救出に向かうが...。

シーズン1(全8話)&2(全10話)を7月14日(日)より一挙配信。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『フューチャーマン』

©2017 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』

©Monumental Pictures for ITV Encore & Hulu.

『プロジェクト・ブルーブック』

©2019 A&E Television Networks. All rights reserved.

『SIX アメリカ海軍特殊部隊』

©2019 A&E Television Networks. All rights reserved.