DCドラマ『THE FLASH／フラッシュ』待望のシーズン5が、Huluで7月最速配信！

"地上最速のスーパーヒーロー"が活躍する米CWの人気ヒーロードラマ『THE FLASH/フラッシュ』。本国アメリカで今年5月に放送が終えたばかりのシーズン5が、早くも7月29日(月)よりHuluにて定額制動画配信サービスとして最速配信されることが決定した。

2014年の放送開始以来、毎年米CWで視聴率トップを記録している『THE FLASH/フラッシュ』。ある日突然、超スピードで動く能力を得た元CSIの科学捜査官バリー・アレンが、世界一速いヒーロー"フラッシュ"として活躍する姿を描くDCヒーロードラマ。本作はすでにシーズン6の製作も決定している人気作。

前シーズン、バリーはSTAR(スター)ラボのメンバー、ケイトリン・スノー、シスコ・ラモン、ハリソン・ウェルズによってスピードフォースから助け出され、幼なじみで親友だったアイリス・ウェストとついに結婚。だが、バリーにとって思いもよらぬ人物が未来から出現するという衝撃的な結末で最終回を迎えた。シーズン5では、その人物の出現によって、チーム・フラッシュのメンバーそれぞれが未来で成し遂げる功績を知る一方、タイムラインが変化し、最も冷酷で残忍なヴィランであるシカダの出現を早めてしまったことに気づく...。

バリー・アレン/フラッシュ役のグラント・ガスティンをはじめ、アイリス・ウェスト役のキャンディス・パットン、ケイトリン・スノー役のダニエル・パナベイカー、シスコ・ラモン役のカルロス・バルデス、ハリソン・ウェルズ役のトム・キャバナー、ジョー・ウェスト役のジェシー・L・マーティンらレギュラーキャストは引き続き出演している。

待望の『THE FLASH/フラッシュ』シーズン5は、7月29日(月)よりHuluにて最速配信予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.