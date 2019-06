宇宙にしか存在しないはずの新しい鉱物が、このたび地球でも発見されました。

イスラエルの鉱山会社Shefa Yamimは今年1月、同国北部にあるZevulun渓谷で新鉱物を発掘しました。その成分はサファイアやルビーによく似ていると言われています。

同社CEOであるAbraham Taub氏によると、新しい鉱物は発見地のカーメル山と、鉱物に含まれるチタン、アルミニウム、ジルコニウムの頭文字をとって、「カーメルタザイト」と名付けられました。

