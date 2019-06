【今週末の新作映画】『ママ恋』コビー・スマルダーズや『ウエストワールド』アーミスティス役出演作

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末は、MCUフェーズ3の完結作となる『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』や、Netflixの『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』を彷彿とさせるホラー映画、『ウエストワールド』のイングリッド・ボルゾ・ベルダルが主演を務めるコメディ映画などが公開!

【関連記事】【独占】『ウエストワールド』アーミスティス役イングリッド・ボルゾ・ベルダル主演『ニューヨーク 最高の訳あり物件』直撃インタビュー

■6月28日(金)『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)フェーズ 3の完結作。世界最速公開。

ピーター(トム・ホランド『インポッシブル』)は夏休みに、友人たちとヨーロッパ旅行に出かける。しかしそこに待っていたのは、元S.H.I.E.L.D.長官であるニック・フューリー(サミュエル・L・ジャクソン『ミスター・ガラス』)だった。迫りくる新たな脅威を察したニックは、その戦いに向けてスパイダーマンの力を必要としていた。ヴェネチア、ベルリン、ロンドンといったヨーロッパ都市をはじめ、各国を危機に陥れるのは、"火"や"水"など自然の力を操るエレメンタルズ。ニックは異次元から来たというミステリオ(ジェイク・ギレンホール『ブロークバック・マウンテン』)をピーターに引き合わせ、彼もまた、ピーターと共に敵に立ち向かっていく―。

その他の出演者:コビー・スマルダーズ(『ママと恋に落ちるまで』)、ゼンデイヤ(『ティーン・スパイ K.C.』)、ジョン・ファヴロー(『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』)、J・B・スムーヴ(『ラリーのミッドライフ★クライシス』)、ジェイコブ・バタロン(『エブリデイ』)、マーティン・スター(『シリコンバレー』)、マリサ・トメイ(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)

■6月28日(金)『ハッピー・デス・デイ』

映画『ゲット・アウト』『スプリット』『ハロウィン』などを手掛けてきたジェイソン・ブラムが製作を務めるタイムループホラー映画。

遊んでばかりの大学生ツリー(ジェシカ・ロース『ラ・ラ・ランド』)は、誕生日の朝も見知らぬ男のベッドで頭痛とともに目を覚ます。夜になってパーティに繰り出す道すがら、彼女はマスク姿の殺人鬼に刺し殺される。しかし目を覚ますと、またも誕生日の朝。見知らぬ男のベッドの上にいる。そしてまた同じ1日を繰り返し、また殺されてしまった。タイムループを止めるには犯人を見つけることだと気づいたツリーは殺されても、殺されても、立ち向かう。しかし、その先には予想もしない衝撃の事実が待ち受けていた...。

その他の出演者:イズラエル・ブルサード(『サン・オブ・アナーキー』)、ルビー・モディーン(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、レイチェル・マシューズ(『Ms. White Light(原題)』)、チャールズ・エイトキン(『The Knick/ザ・ニック』)

■6月29日(金)『ニューヨーク 最高の訳あり物件』

『ウエストワールド』のアーミスティス役で知られるイングリッド・ボルゾ・ベルダル主演。第30回東京国際映画祭コンペティション部門上映されたコメディ作品。

マンハッタンで暮らすモデルのジェイド(イングリッド)は、デザイナーとして華々しいデビューを企画していた。ところが、スポンサーでもある夫から一方的に離婚を告げられる。傷心の中、さらに夫の前妻のマリアが転がり込み、「部屋の所有権の半分は自分のものだ」と主張するあり得ない事態に。同じ男と結婚したこと以外は、ファッションもライフスタイルも性格も、すべてが正反対のジェイドとマリアのプライドとこの先の人生をかけた闘いが幕を上げる。だが、積年の想いをぶつけ合うふたりは、次第に自分たちの特別な絆に気付き始める...。

その他の出演者:カッチャ・リーマン(『帰ってきたヒトラー』)、ハルク・ビルギナー(『ハロウィン』)

(海外ドラマNAVI)

Photo:



『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

(c)2019 CTMG. (c) & TM 2019 MARVEL.

『ハッピー・デス・デイ』

(c) Universal Pictures

『ニューヨーク 最高の訳あり物件』

(c) 2017 Heimatfilm GmbH + Co KG