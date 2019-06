先日発表された第1回放送映画批評家協会リアルTVアワードで最多となる4部門で受賞を果たしたNetflixリアリティー番組「クィア・アイ」が、一気に2シーズン更新されたとTVLineなどが報じた。

シーズン4は先シーズンと同じミズーリ州カンザスシティが舞台で8エピソードから成り、7月19日に配信がスタート。一方、シーズン5はフィラデルフィアに場所を移し、2020年に配信が予定されている。

インテリア担当のボビー・バークは、牧師にゲイであることは罪だと子供の頃に説かれ、神様にゲイでなくなるよう祈り続けた子供時代の苦しみを、あるエピソードで吐露。これを観た何人かの牧師に「考え方を変えさせられた」「同じような憎しみを自分は教会で説かないことにした」と告げられたことを Los Angeles Times のインタビューでコメント。「一人でも僕のような思いをせずに成長できる子供がいれば、すべて報われる」と語った。

メインキャスト、ファブ5のメンバー、カラモ・ブラウン、ボビー・バーク、タン・フランス、ジョナサン・ヴァン・ネス、アントニ・ポロウスキは、テイラー・スウィフトの新曲「ユー・ニード・トゥ・カーム・ダウン(原題) / You Need To Calm Down」のミュージックビデオにも出演している。(澤田理沙)