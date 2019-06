まるで四足歩行で歩くゴリラのようなポーズで佇むカラスがTwitterに投稿され、“ゴリラカラス”として注目を集めている。

この“ゴリラカラス”は、名古屋PARCO近くの階段で目撃されたもの。一見すると、頭が黒いくちばしを持ったカラスで、身体が筋肉ムキムキのゴリラという謎の生き物が立っているように見える。その堂々たる姿は、ゴリラの四足歩行「ナックルウォーキング」のよう。しかし、そう見せているのは、カラスの羽。開いた2本の足に羽が横から覆うように被さり、羽の内側のシルエットが隆起した筋肉に見えることでゴリラのような姿になっている。

撮影したTwitterユーザーのLIWJATANさんが立ち去る1分ほどの間、横を通り過ぎても“ゴリラカラス”は顔を向けるだけでポーズを維持していたという。Twitterでは“ゴリラカラス”に驚きの声が殺到。「理解が追いつかない」と解説を望む声や、右フック犬と並び「マッチョアニマル四天王ランクイン」といったコメントなどが寄せられ、動画は800万回以上再生されている。また、“ゴリラカラス”に想像を掻き立てられたクリエイターからはイラスト作品も投稿され、大きな反響となっている。なお、日本テレビの情報番組「ZIP!」の取材に答えたNPO法人・札幌カラス研究会によると、この“ゴリラカラス”は「たぶん日光浴」しているとのことだ。

I draw the picture. Because your video is so funny. He looks like standing with his four legs.?????????? pic.twitter.com/PSx206YREO