【今週スタートの海外ドラマ】ブルース・リー原案＆『クリミナル・マインド』シェマー・ムーア主演のアクションドラマなどが日本初放送

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、ブルース・リーが生前書き遺していた原案をドラマ化した『ウォリアー』や、『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーアが主演を務めるアクションドラマ『S.W.A.T.』の新シーズンが日本初放送! お見逃しなく!

6月24日(月)から6月30日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■6月25日(火)

・23:00〜『ウォリアー』(BS10 スターチャンネル)

永遠のアクションスター、ブルース・リーが、50年ほど前に完成させていた8ページのトリートメント(映像作品のあらましを記した文書)を米HBOが完全ドラマ化。舞台は、1878年アメリカ。サンフランシスコの港町に、中国人の労働者を乗せた船が到着する。その船に乗っていた青年サンは、到着早々に検閲のアメリカ人と諍いを起こし、カンフーを駆使して圧倒。チャイニーズマフィアに引き入れられた彼は、同じチャイナタウンの中で敵対するもう一つのマフィアや、地元警察、さらに現地の労働者たちを巻き込んだ戦いに身を投じていく。しかし、彼がアメリカに来たのにはある目的があった...。

■6月27日(木)

・『POWER/パワー』シーズン5(Hulu)

世界的ミュージシャンのカーティス・"50 Cent"・ジャクソンと『グッド・ワイフ』のクリエイターが手がけるクライム・サスペンス・ドラマの新シーズン。大人気ナイトクラブのオーナーでありながら、裏では指折りのドラッグディーラー"ゴースト"として、闇の世界で恐れられていたジェームズ・セントパトリックは、ビジネスマンとして新たな高みに達するものの、ある人物の死を嘆き悲しみ、その復讐を果たそうとする。さらに、FBIが"ゴースト"の正体はジェームズであるという疑いを強め、彼を葬ろうと目論む人物にも警戒しなければならなかった...。

■6月28日(金)

・22:00〜『S.W.A.T.』シーズン2(スーパー!ドラマTV)

『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーア主演で、1970年代に放送された『特別狙撃隊S.W.A.T.』をリブートしたアクションドラマの新シーズン。前シーズン、ホンドーの忠告を無視してS.W.A.T.をクビになったストリートは、ロサンゼルス市警察官として仕事に専念していたが、S.W.A.T.への思いは強く残っていた。そんな中チームは事件の捜査中に、巨大地震がロサンゼルスを襲い、ディーコンが犯人と建物内に閉じ込められてしまう。『GRIMM/グリム』のアダリンド役で知られるクレア・コフィーがゲスト出演。

■6月29日(土)

・21:00〜『プロジェクト・ブルーブック』(ヒストリーチャンネル&U-NEXT)

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のロバート・ゼメキスが製作総指揮を務める歴史ミステリー。1952年から1969年にかけて、アメリカ空軍と政府はUFO目撃証言や謎の事件についての情報を収集し、その調査を秘密裏に進めていた。その調査報告書のコードネームこそが「プロジェクト・ブルーブック(Project Blue Book)」。本作は、その政府の極秘文書に書かれた実際の調査や証言、政府が国民に隠ぺいしていた数々の事がらなどをもとにドラマ化された作品。『ゲーム・オブ・スローンズ』のエイダン・ギレンと、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のマイケル・マラーキー出演。

Photo:



『ウォリアー』

(c) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Cinemax(R) and related channels and service

marks are the property of Home Box Office, Inc.

『POWER/パワー』シーズン5

(c) 2018 Starz Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

『S.W.A.T.』シーズン2

(c) 2018, 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios, Inc. All Rights Reserved

『プロジェクト・ブルーブック』

(c) 2019 A&E Television Networks.