アメリカ人気ドラマランキング、微増の『NCIS』が一人勝ち！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。6月3日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『NBA FINALS ON ABC-GM 3』(ABC)

2.『NBA FINALS ON ABC-GM 4』(ABC)

3.『アメリカン・ネクスト・スター』(NBC)

4.『60 MINUTES』(CBS)

5.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班(再放送)』(CBS)

6.『CELEBRITY FAMILY FEUD』(ABC)

7.『NBC NHL STANLEY CUP FNL#6』(NBC)

8.『CELEBRITY FAM FEUD-6/6』(ABC)

9.『THE BACHELORETTE』(ABC)

10.『THE $100,000 PYRAMID』(ABC)

5月後半から多くの人気ドラマがシーズンフィナーレを迎えてシーズンオフに入ったこの時期。そんなドラマ閑散期にあっても『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』は再放送にもかかわらず、前週に続いて安定した数字(視聴者数614万人→616万人)を出してトップ10をキープしている。

前週シーズン16が始まった人気オーディション番組『アメリカン・ネクスト・スター』は第2回が順位を一つ上げて3位にランクイン。そして下位にはABCのバラエティ番組が並んだ。6月9日(日)に新シーズンがスタートした『CELEBRITY FAMILY FEUD』が6位と8位に、日本でもAmazon Prime Videoでオリジナル版が配信されている『バチェラー』のスピンオフ『THE BACHELORETTE』が9位に、多額の賞金をかけた番組『THE $100,000 PYRAMID』が10位に入った。(海外ドラマNAVI)

