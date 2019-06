第35回テレビ批評家協会(TCA)賞のノミネーションが発表され、LGBTQドラマ「POSE ポーズ」とナターシャ・リオン主演の「ロシアン・ドール:謎のタイムループ」がそれぞれ最多となる4ノミネーションを獲得した。

第5シーズンに突入している「シッツ・クリーク」が、すでに確立されたドラマながら、初ノミネートを獲得。一方、人気ドラマ「THIS IS US/ディス・イズ・アス」「ル・ポールのドラァグ・レース」などがノミネートを逃したのは驚かれる。

授賞者は8月3日(現地時間)に発表される。主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■プログラム・オブ・ザ・イヤー

「チェルノブイリ(原題)/ Chernobyl」

「Fleabag フリーバッグ」

「ゲーム・オブ・スローンズ」

「POSE ポーズ」

「ロシアン・ドール:謎のタイムループ」

「ボクらを見る目」

■最優秀ドラマ

「ベター・コール・ソウル」

「The Good Fight/ザ・グッド・ファイト」

「ホームカミング」

「キリング・イヴ/Killing Eve」

「POSE ポーズ」

「キング・オブ・メディア」

■最優秀新番組

「デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に」

「ジ・アザー・ツゥー(原題)/ The Other Two」

「POSE ポーズ」

「ロシアン・ドール:謎のタイムループ」

「キング・オブ・メディア」

「ワット・ウィー・ドゥ・イン・ザ・シャドウズ(原題)/ What We Do in the Shadows」

■最優秀テレビ映画、ミニシリーズ、特別番組

「チェルノブイリ(原題)」

「デッド・ウッド:ザ・ムービー(原題)/ Deadwood: The Movie」

「エスケイプ・アット・ダネモラ(原題)/ Escape at Dannemora」

「フォッシー/ヴァードン(原題)/ Fosse/Verdon」

「KIZU -傷-」

「ボクらを見る目」

■ドラマ部門個人賞

エイミー・アダムス 「KIZU -傷-」

パトリシア・アークエット 「エスケイプ・アット・ダネモラ(原題)」

クリスティーン・バランスキー 「The Good Fight/ザ・グッド・ファイト」

ジョディ・カマー 「キリング・イヴ/Killing Eve」

ビリー・ポーター 「POSE ポーズ」

ミシェル・ウィリアムズ 「フォッシー/ヴァードン(原題)」

ほか