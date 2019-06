更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！【The CW編】

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えているこの時期。各局が続々とシリーズの更新状況を発表している。米ネットワークごとに更新されているのか、打ち切りなのかをご紹介していこう。

【関連記事】2019年米5大ネットワークの新作ドラマを紹介!<CW編>

(最終更新日:6月21日)

更新決定

・シーズン15(ファイナルシーズン)へ

・シーズン4へ

・シーズン8(ファイナルシーズン)へ

・シーズン6へ

・シーズン5へ

・シーズン3へ

・シーズン5へ

・シーズン7へ

・シーズン3へ

・シーズン2へ

(ヴァンパイアと人間の禁断の恋を描いた『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のスピンオフである『オリジナルズ』のスピンオフ作品)

・シーズン2へ

(1998年から放送された『チャームド〜魔女3姉妹〜』のリブート版)

・シーズン2へ

(『ナイト ミュージアム』シリーズのベン・スティラー製作。盲導犬と共に殺人の真相を追う)

・シーズン2へ

(NFL選手の半生に着想を得た、青春と葛藤の物語)

・シーズン2へ

(『ヤング・スーパーマン』のクリスティン・クルック主演。カナダ発の若き弁護士が良心と職務との間で揺れる法律ドラマ)

・『The Outpost』シーズン2へ

(映画『インデペンデンス・デイ』や『スターゲイト SG-1』のクリエイターが手掛けるファンタジー・アドベンチャードラマ)

・『Roswell, New Mexico』シーズン2へ

(異色のSF青春ドラマ『ロズウェル/星の恋人たち』のリブート版)

打ち切り決定

・『クレイジー・エックス・ガールフレンド』(シーズン4)

・(シーズン5)

・(シーズン5)

Photo:



『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

(c) Warner Bros. Entertainment, Inc.

『THE FLASH/フラッシュ』

THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Ent. Inc. All Rights Reserved.

『SUPERGIRL/スーパーガール』

SUPERGIRL and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『iゾンビ』

(c) iZOMBIE and all related characters and elements TM & (c) DC Comics. (c) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.