米HBOの刑務所ドラマ『O.G. オリジナル・ギャングスター』、6月21日（金）21：00独占日本初放送！

刑務所ドラマとして名高い『OZ/オズ』を生み出した米HBOが贈る新たな刑務所ドラマ『O.G. オリジナル・ギャングスター』がBS10 スターチャンネルにて6月21日(金)21:00より独占日本初放送となる。実際の刑務所で撮影し、厳重警備の刑務所で暮らす囚人たちのリアルな姿を描き出した衝撃作だ。

【関連記事】出演は半年前に予言されていた!? 米HBOのSF大作ドラマ『ウエストワールド』シーズン2 真田広之(ムサシ役)直撃インタビュー

本作は、凶悪犯を収監する本物の刑務所、インディアナ州ペンドルトン刑務所で撮影を敢行。さらに、収監されている実際の囚人たちもキャスティングし、リアルな刑務所描写を追求した。

主演は、『007』シリーズや『ウエストワールド』のジェフリー・ライト。共演は、『プリズン・ブレイク』のウィリアム・フィクトナー、『ナルコス』のボイド・ホルブルック、『アメリカン・ホラー・ストーリー』のメア・ウィニンガム、『ツイン・ピークス』のデヴィッド・パトリック・ケリー、『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』のユル・ヴァスケスなど。

殺人罪で24年も厳重警備の刑務所にいる元ギャングのルイス。彼は模範囚として出所を目前に控えていた矢先、ギャングと繋がりのある若い囚人が入所してきたことをきっかけに、出所が危ぶまれる事件が巻き起こり...。

映画『O.G. オリジナル・ギャングスター』はBS10 スターチャンネルにて6月21日(金)21:00より放送。また、Amazon Prime Video チャンネルの「スターチャンネルEX -DRAMA&CLASSICS-」で6月26日(水)より配信される。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『O.G. オリジナル・ギャングスター』

(C) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO (R) and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.