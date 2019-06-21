²¬ÅÄ¾À¸¡ß»þÇ¤»°Ïº¡Ø²ÈÂ²¤Î¤Ï¤Ê¤·¡ÙDVD¤¬8.21¥ê¥ê¡¼¥¹
±Ç²è¡Ø²ÈÂ²¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤ÎDVD¤¬8·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
²¬ÅÄ¾À¸±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÂóÌé¤ÎÎ¾¿Æ¡¢³ëÆ£¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¤òÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¤¸¤Ã¤È¸«¼é¤ëÉã¿Æ¡¦¾®ÎÓÅ°¤ò»þÇ¤»°Ïº¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤ÈÂ©»Ò¤ò¸«¼é¤ëÍ¥¤·¤¤Êì¿Æ¡¦¾®ÎÓ°¦»ÒÌò¤Ë¤ÏºâÁ°Ä¾¸«¡¢¤Þ¤¿ÂóÌé¤Ë»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤â¤äÀõ¤·¤¯ÎÙ¤Ç½õ¸À¤ò¤¹¤ëÍÄÆëÀ÷¡¦ÌÀÆü¹áÌò¤Ë¤ÏÀ®³¤Íþ»Ò¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¶¦±é¼Ô¤¬¤½¤í¤¤¡¢¼ç±é¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ë¡£
¤³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¥Ñ¥é¥Ñ¥éÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅ´·ý¤¬¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢½ñ²¼¤í¤·¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥éÌ¡²è¤È¼Â¼Ì¤È¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ë¤âÄ©¤ßÊª¸ì¤Ë¾ð´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¡£DVDÈÇ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢ÉñÂæ°§»¢±ÇÁü¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢DVDÈ¯Çä¤ÈÆ±¤¸¤¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¾å±é¤·¤¿ÉñÂæ¡Ø²ÈÂ²¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤ÎºÆ±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø²ÈÂ²¤Î¤Ï¤Ê¤·¡ÙDVD¤Ï8·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
(C)¡Ö²ÈÂ²¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É