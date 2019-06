『Empire 成功の代償』シーズン5、FOXチャンネルで8月18日（日）日本最速放送スタート！

音楽業界を舞台に、家族の確執や権力争いを描き、米国ドラマ史の記録を塗り替えた大ヒットドラマ『Empire 成功の代償』。米FOXで5月に放送終了したばかりのシーズン5が、8月18日(日)よりFOXチャンネルにて日本初放送されることが決定した。

スラム街での暮らしからヒップ・ホップ・アーティストとして成功を遂げ、大手レコード会社"エンパイア社"のCEOへと上り詰めた米国音楽界の重鎮、ルシウス・ライオン(テレンス・ハワード)。ルシウスを中心にしたライオン一族の華麗なる生活、パーティーやセレブ感満載のファッションなどが煌びやかに描かれる一方で、ドロドロした権力争い、確執、殺人事件までもが起こるリアルな米音楽業界が浮き彫りとなっており、ハイレベルなエンターテイメント性と危険なサスペンス要素を持つ作品で注目を集めている。

昨シーズン、エディ(フォレスト・ウィテカー)の裏切りにより、エンパイアを手放すことになってしまったライオン一家。一からやり直すことを決意したルシウスは、クッキー(タラジ・P・ヘンソン)にプロポーズし、二人は晴れて夫婦となる。一方、ティアナ(セレイヤ)の妊娠を知った三男ハキーム(ブリシェア・グレイ)も、彼女と一緒になることを決意。幸せに包まれる中、ハキームがブレイク(チェット・ハンクス)の父親から襲撃を受けてしまう――。

それから2年。物語はルシウスが誰かの棺を前に涙している場面から始まる。襲撃事件の後、ハキームは無事だったのか? 棺の中にいる人物とは...? 同じころ、長男のアンドレ(トレイ・バイヤーズ)はアニカ(グレース・バイヤーズ)を殺害した罪で刑務所に収監され、次男のジャマル(ジャシー・スモレット)はイギリス・ロンドンで生活を送っていた。果たしてライオン一家は、エンパイアを取り戻すことが出来るのか...?

現地ではファイナルとなるシーズン6への更新も決定し、更に盛り上がりを見せる『Empire 成功の代償』シーズン5は、8月18日(日)22:00よりFOXチャンネルにて放送スタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『Empire 成功の代償』シーズン5

© 2019 Fox and its related entities. All rights reserved.