±ÊÌî²ê°ê¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¡Ø·¯¤Ï·îÌë¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¡ÙBlu-ray¡õDVD¡¢9.18¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¿·»£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤äÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¼ýÏ¿
±Ç²è¡Ø·¯¤Ï·îÌë¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
»à´ü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈ©¤¬¸÷¤ë¤È¤¤¤¦¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡ÈÈ¯¸÷ÉÂ¡É¡£´µ¼Ô¤ÏÉÂ±¡¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯¸÷ÉÂ¤ò´µ¤¦Í¾Ì¿¤¤¤¯¤Ð¤¯¤â¤Ê¤¤¾¯½÷¡¦ÅÏÎÉÀ¥¤Þ¤ß¤ºÌò¤Ë±ÊÌî²ê°ê¡£Æþ±¡Ãæ¤Î¤Þ¤ß¤º¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÈäÆ¤ÎÃæ¤ÎÄ»¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¡È³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´ê¤¤¡É¤ò¡ÚÂå¹ÔÂÎ¸³¡Û¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»Ð¤òË´¤¯¤·¿Í¤Î»à¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¡¦²¬ÅÄÂîÌéÌò¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¡ÊDISH//¡Ë¤¬Ê±¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Î·îÀîæÆ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ï¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢·îÀîæÆ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡È¿·»£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡É¤ò¼ýÏ¿¡£¼î¶Ì¤Î¡Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¡ÖËÜÊÔÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¡×¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢3¿Í¤Î¥È¡¼¥¯±ÇÁü¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ß¤º¤ÎÂå¹Ô¥Î¡¼¥È¡¢¸ø³«µÇ°ÆÃÈÖ¡Ö±ÊÌî²ê°ê¡ßËÌÂ¼¾¢³¤ ¤Ê¤¼±Ç²è¡Ö·¯·î¡×¤ËÎÞ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±ÇÁü½¸¡Ê´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡¿¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿½éÆüÉñÂæ°§»¢¡¿¸ø³«µÇ°¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥óÉñÂæ°§»¢¡Ë¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦loundraw¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤òÉõÆþ¡£±ÊÌî²ê°ê¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢loundraw¤Îµ®½Å¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¥«¡¼¥É¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
±Ç²è¡Ø·¯¤Ï·îÌë¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¡ÙBlu-ray¡õDVD¤Ï9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
(C)2019¡Ö·¯¤Ï·îÌë¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É