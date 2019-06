更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！【NBC編】

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えているこの時期。各局が続々とシリーズの更新状況を発表している。米ネットワークごとに更新されているのか、打ち切りなのかをご紹介していこう。

(最終更新日:6月20日)

更新決定

・シーズン7へ

・シーズン5(ファイナルシーズン)へ

・シーズン7へ

・シーズン8へ

・シーズン7へ

・シーズン5へ

・シーズン3へ

・シーズン4(ファイナルシーズン)へ

・シーズン21へ

・シーズン4.5.6へ

・シーズン11へ

・『ワールド オブ ダンス』シーズン4へ

・シーズン2へ

(『ブラックリスト』のライアン・エッゴールド主演の医療ドラマ)

・シーズン2へ

(『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の監督ロバート・ゼメキスが手掛けるミステリードラマ)

・『Superstore』シーズン5へ

(『アグリー・ベティ』のアメリカ・フェレーラ主演のコメディドラマ)

※2部構成のファイナルエピソードで終了へ

打ち切り決定

・(シーズン1)

(『デクスター』のジェニファー・カーペンター主演。女性版ハンニバル)

・『Reverie』(シーズン1)

(『Lの世界』のカルメン役で知られるサラ・シャヒ主演。バーチャル世界をテーマにしたSFドラマ)

・『Abby's』(シーズン1)

(『ホワイトカラー』のナタリー・モラレス出演。オープンしたオシャレなバーで繰り広げられるシットコム)

・『Midnight, Texas』(シーズン2)

(『トゥルーブラッド』の原作者シャーレイン・ハリスが執筆した小説を基にした超常現象ドラマ)

・『Marlon』(シーズン2)

(『ママと恋に落ちるまで』の脚本家が手掛ける人種が入り混じった家族を描くコメディ)

・『A.P. Bio』(シーズン2)

(『エージェント・オブ・シールド』でケーニグ兄弟を演じたパットン・オズワルド出演のコメディ)

・『Trial & Error』(シーズン3)

(田舎町に赴任した新米弁護士がマイペースなお嬢様を弁護する法廷コメディ)

・『The Village』(シーズン1)

・『I Feel Bad』(シーズン1)

