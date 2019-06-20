ÊÒÏÓ¤Ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥óµÁ¼ê¤òÁõÃå¤·¤¿»ÐËå¤¬¼ç¿Í¸ø¡¢¡ØÇúÎöËâ¿À¾¯½÷ ¥Ð¡¼¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼¥ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ
º£½©¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÇúÎöËâ¿À¾¯½÷ ¥Ð¡¼¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÇúÎöËâ¿À¾¯½÷ ¥Ð¡¼¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÄï¤ò»¦¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÁÔÀä¤ÊÉü½²·à¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥«¥ë¥È¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡ØÊÒÏÓ¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡Ê08¡¦°æ¸ý¾º´ÆÆÄ¡Ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤¯¥ê¥Ö¡¼¥ÈºîÉÊ¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÌäÂêºî¡Ø¸É¹â¤Î±óËÊ¡Ù¡Ê15¡Ë¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¼ç±é¤Î¡ØÁ´°÷»à·º¡Ù(17)¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢º£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¥¤¥à¥º¡Ö¥¹¥«¥à¡×¡ÊMBS/TBS¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ë¡¢¸½ºß¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¿·±Ô´ÆÆÄ¡¢¾®ÎÓÍ¦µ®¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡ØÎä¤¿¤¤Ç®ÂÓµû¡Ù¡Ê11¡Ë¡Ø¶§°¡Ù¡Ê13¡Ë¡ØÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ°¤¤ÅÛ¤é¡Ù(16)Åù¤ÎÌäÂêºî¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÀéÍÕÁ±µª¤È¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡ØÅìµþ»Ä¹óÊª¸ì¡Ù¡Ê08¡Ë¡ØêÃÆÇ ¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥·¥ó¡Ù¡Ê17¡ËÅù¡¢ÆÃ¼ìÂ¤·¿¤Ç¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡Ê15¡Ë¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê16¡ËÅù¤ò¼ê³Ý¤±¡¢²á·ã¤Ê»Ä¹óÉ½¸½¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÀ¾Â¼´î×¢¡£¸¶ºî¡ØÊÒÏÓ¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ØÁ´°÷»à·º¡Ù¤Ç¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¾®ÎÓÍ¦µ®¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿²á·ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¤ë¶Ë°¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ËÄ©¤à¡£
2¿Í¤Î¡Ø¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¡¢¥¢¥ß¤È¥è¥·¥¨Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿TV¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö3Ç¯AÁÈ¡¾º£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¿Í¼Á¤Ç¤¹¡¾¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÙñµÜÉ±Æà¤È¡¢TV¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¿¥¬¥¤¥à¡×¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¡¼Ìò¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ë²Ö±Æ¹á²»¡¢2¿Í¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼ê½÷Í¥¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤ò¥·¥´¤¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡Ê¾¢ÇÏÉÒÏºÌ¾µÁ¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¼Ô¤Î»¦¤·²°¥Þ¥Ä¥«¥¿¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡ØRE:BORN ¥ê¥Ü¡¼¥ó¡Ù¤Îºä¸ýÂó¡£¥Þ¥Ä¥«¥¿¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë»¦¤·²°¥¥¥ç¥¦¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎËÌ¸¶Î¤±Ñ¡£°¤Î¸µÄù¤áÀÄ»³¥À¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤Îº¬´ßµ¨°á¡£ÍÅ²ø¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ë°¥Ð¥Ð¥¢¤ò²ø±é¤·¡¢ÄìÃÎ¤ì¤ÌÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡ØÇúÎöËâ¿À¾¯½÷ ¥Ð¡¼¥¹¥È¥Þ¥·¥ó¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ïº£½©¤è¤ê¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡¢¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«¤Ë¤Æ¸ø³«
(C)2019 ¡ÖÇúÎöËâ¿À¾¯½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É