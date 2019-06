1982年放送のテレビアニメ「機動戦士Zガンダム」後期オープニング主題歌「水の星へ愛をこめて」でデビューした歌手の森口博子が、「機動戦士ガンダム」の40周年に合わせて、「ガンダム」関連楽曲のカバーアルバム「GUNDAM SONG COVERS」を8月7日にリリースする。

同アルバムの企画は、18年にNHKで放送された「発表!全ガンダム大投票」内の「ガンダムソングス・ランキング」で、全361曲の中から「水の星へ愛をこめて」が1位、森口が91年に歌った「機動戦士ガンダムF91」主題歌「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」が3位に選ばれたことをきっかけにスタート。同番組のランキングで選出された上位10曲のカバー&セルフカバーと、森口が16年に手がけた「機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜」主題歌「宇宙の彼方で」のオリジナル音源を収録する。レコーディングには、ジャズバイオリニストの寺井尚子、アコースティックギタリストの押尾コータロー、アコーディオニストの田ノ岡三郎といった著名アーティストが多数参加している。

ジャケットイラストは「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」でキャラクターデザインを務めたイラストレーター、ことぶきつかさによる描き下ろし。ノーマルスーツ(宇宙服)に身を包んだ森口と、「機動戦士Zガンダム」の主役モビルスーツであるZガンダムが、青い地球を背景に描かれた、「ガンダム」の世界観を表現した画稿となっている。

価格は、初回プレス分のみスリーブケース仕様の通常盤が3000円、LPサイズダブルジャケット仕様でオリジナルステッカーなどが封入される数量限定生産盤が4000円(税抜)。数量限定生産盤はKING e-SHOP限定で、6月30日まで予約を受け付けている。

01 水の星へ愛をこめて / with 寺井尚子 (「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)

02 哀 戦士 / with 押尾コータロー (「機動戦士ガンダムII 哀・戦士編」主題歌)

03 ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜 (「機動戦士ガンダムF91」主題歌)

04 BEYOND THE TIME 〜メビウスの宇宙を越えて〜 (「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」主題歌)

05 嵐の中で輝いて / with 田ノ岡三郎 (「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」 オープニングテーマ)

06 フリージア / with 塩谷哲 (「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」エンディングテーマ)

07 JUST COMMUNICATION / with 猪野秀史 (「新機動戦記ガンダムW」オープニングテーマ)

08 めぐりあい (「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」主題歌)

09 Ζ・刻をこえて (「機動戦士Ζガンダム」オープニングテーマ)

10 RE:I AM / with TSUKEMEN (「機動戦士ガンダムUC episode 6「宇宙と地球と」」主題歌)

11 宇宙の彼方で [Bonus Track] (「機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜」主題歌)