更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！【FOX編】

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えているこの時期。各局が続々とシリーズの更新状況を発表している。米ネットワークごとに更新されているのか、打ち切りなのかをご紹介していこう。

(最終更新日:6月19日)

更新決定

・シーズン3へ

・シーズン6(ファイナルシーズン)へ

・シーズン3へ

・シーズン3へ

・『Last Man Standing』シーズン8へ

(『トイ・ストーリー』でバズ・ライトイヤーの声を担当しているティム・アレン主演のコメディ作品)

打ち切り決定

・(シーズン3)

・(シーズン2)

・(シーズン5)

・(シーズン3)

・『The Cool Kids』(シーズン1)

(若いハートを忘れないお年寄りたちが織りなすドタバタ・コメディ)

・(シーズン1)

(『LOST』のデズモンド役ヘンリー・イアン・キュージックが出演。ヴァンパイアと疫病に挑むSFスリラー)

・(シーズン1)

(『アンダー・ザ・ドーム』のラシェル・ルフェーブル主演のリーガルドラマ)

・『Rel』(シーズン1)

(『ゲット・アウト』のリル・レル・ハウリー主演・製作のコメディ作品)



