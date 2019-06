『ウォーキング・デッド』ダリルがリック、グレン、ニーガン、キャロルとバイク旅行！Hulu7月情報

7月からHuluで独占配信される注目作品をお届け。大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のダリル役でおなじみのノーマン・リーダスがリックやグレン、ニーガン、キャロルを演じる共演者や有名ミュージシャンと一緒にバイクで旅をする人気番組の最新シーズンのほか、トム・クルーズの夫婦関係がモデルとも言われる問題作のファイナルシーズンもお披露目となる。

7月30日(火)から独占配信となるのは『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン3。『ウォーキング・デッド』でバイクを乗りこなす姿を披露しており私生活でも無類のバイク好きとして知られるノーマンが、仲間とともにツーリングで様々な場所を巡る旅番組だ。各地の絶景、バイカーたちのゆかりの地を訪れたり、バイク文化や歴史を紹介するだけでなく、旅先で出会ったファンと交流する姿やご当地グルメを食べる姿も収められており、素のノーマンの魅力が満載。

シーズン3では、これまで以上に『ウォーキング・デッド』関係者が多数登場。ノーマンの長年の友人であるニーガン役のジェフリー・ディーン・モーガンが前シーズンに引き続き参加するほか、リック役のアンドリュー・リンカーン、グレン役のスティーブン・ユァン、キャロル役のメリッサ・マクブライド、ドワイト役のオースティン・アメリオと人気キャストが続々登場。『ウォーキング・デッド』ファミリーの絆の強さが伝わるエピソードはファン必見だ。

さらに、カルト的人気を誇る映画『処刑人』シリーズでノーマンとダブル主演を務めたショーン・パトリック・フラナリー、ミュージシャンのマリリン・マンソンなども登場する。この春に来日してファンイベントにも登場したノーマンがシーズン4の撮影を日本で行ったことも明らかになっており、まだまだ続く彼の旅から目が離せない。

もう一本、『アレンジメント ハリウッドに潜む闇』シーズン2は7月18日(木)から独占配信。トム・クルーズと元妻ケイティ・ホームズの関係をモデルにしたのではないかと噂されたことでも話題となった本作は、熱愛、結婚、破局、プライベート写真の流出など、世界を賑わせるハリウッドゴシップの数々を盛り込んだ、ハリウッド版シンデレラストーリー。大人気映画スターのカイルとオーディションをきっかけに急接近した女優の卵であるメーガン。シーズン2では、二人が出会ってから半年後、婚約して世紀のカップルとなってからが描かれる。式の準備を進める中、メーガンはある出来事がきっかけでカイルへの愛に迷いが生じ始め、彼が傾倒する自己啓発団体の秘密を暴こうとして次第にハリウッドの闇に飲み込まれていく...。果たしてシンデレラストーリーの先に待つ、メーガンの運命とは?

■配信情報

・Huluプレミア『アレンジメント ハリウッドに潜む闇』シーズン2(全10話)

...7月18日(木)独占配信スタート、以降毎週木曜に一話ずつ追加予定。

・Huluプレミア『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン3(全6話)

...7月30日(火)独占配信スタート、以降毎週火曜に一話ずつ追加予定。

