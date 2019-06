【今週末の新作映画】『ホワイトカラー』マット・ボマーや『ゲーム・オブ・スローンズ』ソフィー・ターナー出演作

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(6月19日〜)は、『サン・オブ・アナーキー』のチャーリー・ハナム主演で45年ぶりに映画化された『パピヨン』や、『ゲーム・オブ・スローンズ』のソフィー・ターナーが出演するシリーズ集大成『X-MEN』最新作など注目作が公開!

■6月19日(金)『パピヨン』

チャーリー・ハナムと、『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』や映画『ボヘミアン・ラプソディ』のラミ・マレックが共演する脱獄映画の金字塔。

舞台は、1931年パリ。「狂乱の時代」の終焉。胸に蝶の刺青を入れていることから"パピヨン"と呼ばれた男(チャーリー)は、無実の罪で終身刑を言い渡され、フランス領南米ギアナの"悪魔島"に送られる。周囲を海に囲まれたこの島は脱出不可能な場所として知られ、囚人たちは人権をはく奪され過酷な強制労働を科せられていた。絶望と死が支配するこの場所で自由と希望を求めて足掻くパピヨンは、志を同じくする紙幣偽造の天才ドガ(ラミ)と出会い、やがて二人は奇妙な友情で結ばれてゆく...。

その他の出演者:イヴ・ヒューソン(『The Knick/ザ・ニック』)、ローランド・ムーラー(『アトミック・ブロンド』)、トミー・フラナガン(『サン・オブ・アナーキー』)、ヨリック・ヴァン・ヴァーヘニンゲン(『ドラゴン・タトゥーの女』)、マイケル・ソーチャ(『ワンス・アポン・ア・タイム』)

■6月19日(金)『X-MEN:ダーク・フェニックス』

現行のキャストとしては、最終章となる『X-MEN』シリーズ最新作。『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(06)で共同脚本を務め、以降全てのシリーズ作品に脚本や製作として携わってきたサイモン・キンバーグが初メガホンをとる。

サイコキネシスとテレパシーの特殊能力を持つジーン・グレイ(ソフィ)が巨大な脅威アポカリプスへの壊滅的な一撃を与え、人類を救った戦いから約10年。宇宙ミッションでの事故によってジーンのダークサイドが増殖し、内に封じ込められていたもう一つの人格<ダーク・フェニックス>を解き放ってしまう。そして訪れる、世界の危機。全宇宙の破滅を止めるため、X-MENがジーンの<悪>に立ち向かう―。

その他の出演者:ジェームズ・マカヴォイ(『スプリット』『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、マイケル・ファスベンダー(『マクベス』)、ジェニファー・ローレンス(『ハンガー・ゲーム』シリーズ)、ニコラス・ホルト(『Skins - スキンズ』)、タイ・シェリダン(『レディ・プレイヤー1』)、アレクサンドラ・シップ(『Love,サイモン 17歳の告白』)、ジェシカ・チャステイン(『オデッセイ』)、コディ・スミット=マクフィー(『猿の惑星:新世紀(ライジング)』)、エヴァン・ピーターズ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズ)

■6月19日(金)『ジョナサン ふたつの顔の男』

映画『きっと、星のせいじゃない。』や『ダイバージェント』シリーズのアンセル・エルゴート主演作。主人公が依頼するアウトローな雰囲気漂う探偵役にマット・ボマー。

毎日ルーティーンの生活を送る内向的なジョナサン(アンセル)。彼は自分の身体に正反対の性格を持つ青年ジョンの人格ももっていた。脳にタイマーを埋め込み、<午前7時と午後7時>に毎日12時間で切り替われるよう設定していた二人は、ビデオテープにメッセージを残すことで、知らない時間に起こった出来事について共有しあっていた。全てが完璧のはずだった。彼女と出会うまでは―。

その他の出演者:スーキー・ウォーターハウス(『あと1センチの恋』)、パトリシア・クラークソン(『KIZU-傷-』)、ダグラス・ホッジ(『ナイト・マネジャー』)、ジョー・エジェンダー(『クリミナル・マインド FBI行動分析課 』)

(海外ドラマNAVI)

