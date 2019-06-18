津波到達予想時刻と満潮時刻
気象庁は１８日午後１０時２２分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻を発表した。
山形県（津波注意報）
山形県各地
山形・鶴岡市鼠ケ関（到達予想時刻：津波到達中と推測、満潮時刻：１９日午前５時５１分）
山形飛島（到達予想時刻：１８日午後１０時３０分、満潮時刻：１９日午前５時５２分）
山形酒田（到達予想時刻：１８日午後１０時４０分、満潮時刻：１９日午前５時４９分）
新潟上中下越（津波注意報）
新潟上中下越各地
新潟粟島（到達予想時刻：津波到達中と推測、満潮時刻：１９日午前５時３８分）
新潟（到達予想時刻：１８日午後１１時０分、満潮時刻：１９日午前５時３６分）
新潟・柏崎市鯨波（到達予想時刻：１８日午後１１時１０分、満潮時刻：１９日午前５時３８分）
佐渡（津波注意報）
佐渡各地
新潟・佐渡市鷲崎（到達予想時刻：１８日午後１０時４０分、満潮時刻：１９日午前５時３７分）
石川能登（津波注意報）
石川能登各地
石川・珠洲市長橋（到達予想時刻：１８日午後１１時２０分、満潮時刻：１９日午前５時１９分）
石川・輪島港（到達予想時刻：１８日午後１１時３０分、満潮時刻：１９日午前５時１９分）
石川・七尾港（到達予想時刻：１８日午後１１時３０分、満潮時刻：１９日午前５時２０分）
北海道太平洋西部（津波予報（若干の海面変動））
北海道日本海北部（津波予報（若干の海面変動））
北海道日本海南部（津波予報（若干の海面変動））
青森日本海沿岸（津波予報（若干の海面変動））
秋田県（津波予報（若干の海面変動））
富山県（津波予報（若干の海面変動））
石川加賀（津波予報（若干の海面変動））
福井県（津波予報（若干の海面変動））
京都府（津波予報（若干の海面変動））
兵庫北部（津波予報（若干の海面変動））
鳥取県（津波予報（若干の海面変動））
島根出雲・石見（津波予報（若干の海面変動））
隠岐（津波予報（若干の海面変動））山口日本海沿岸（津波予報（若干の海面変動））