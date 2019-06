乃木坂46のドキュメンタリー映画第2弾のタイトルが、『いつのまにか、ここにいる DOCUMENTARY of 乃木坂46』に決定。併せてポスタービジュアルと完成披露上映会の概要が発表された。本作は、2015年公開の『悲しみの忘れ方 DOCUMENTARY of 乃木坂46』以来、4年ぶりとなる、乃木坂46ドキュメンタリー映画第2弾。初となるシングルミリオンセールスや、日本レコード大賞受賞など飛躍を果たした2017年から、史上初の神宮球場と秩父宮ラグビー場の2会場同時ライブ開催、日本レコード大賞連覇を達成した2018年。そして、エース西野七瀬の卒業公演を経て、“令和”という新時代を迎えた2019年と、多くの貴重映像とメンバーたちの証言でつむいだ、乃木坂46の“いま”を知ることができるドキュメンタリー映画となっている。監督を務めるのは、CMやドキュメンタリーを数多く手掛ける岩下力。乃木坂46関連では、ライブの舞台裏を追ったドキュメンタリー映像を制作したものの、メンバーについて多くは知らなかった人物だ。先入観や遠慮、忖度は一切なく、乃木坂46のメンバーに寄り添い、彼女たちの姿を映像に収めた。解禁されたポスタービジュアルは、白石麻衣と2018年12月で乃木坂の活動を終えた西野七瀬の2人が抱き合っているカットを使用。2月に京セラドーム大阪で開催された西野七瀬の卒業コンサートで、2人のユニット曲「心のモノローグ」を披露するステージ裏でのワンシーンだ。上部には「乃木坂46に訪れた季節の変わり目の物語」というコピーが配置されている。結成から7年間、グループを牽引してきた2人がこの時どのような言葉を交わしたのかは、映画本編で明らかになる点も注目だ。さらに、本作の完成披露上映会が、6月25日にTOHOシネマズ 六本木ヒルズで開催されることが決定。チケットぴあにて、本日6月18日18時から6月20日23時59分まで、先行プレリザーブ(先行抽選販売)にて受付中。詳細は、チケットぴあ受付ページにて(https://w.pia.jp/t/nogizaka46-cinema/)。映画『いつのまにか、ここにいる Documentary of 乃木坂46』は7月5日より全国公開。